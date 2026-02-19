Jadwal Imsakiyah Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026 dan Waktu Sholat Rawatib

Ilustrasi(Freepik.com)

Memasuki hari kedua Ramadan 1447 H, Jumat (20/2/2026), umat Muslim di Jakarta mulai menyesuaikan diri dengan ritme ibadah puasa. Berikut adalah jadwal lengkap Imsakiyah dan waktu sholat untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berdasarkan data resmi Kementerian Agama RI.

Jadwal Ibadah Jakarta - 2 Ramadan 1447 H Ibadah Waktu (WIB) IMSAK 04:32 SUBUH 04:42 ZUHUR 12:10 ASAR 15:19 MAGHRIB (BUKA) 18:18 ISYA 19:28

Keutamaan Jumat Pertama Ramadan

Hari ini merupakan Jumat pertama di bulan suci Ramadan 1447 H. Umat Muslim dianjurkan untuk memperbanyak amalan sunnah seperti membaca Surat Al-Kahfi dan memperbanyak shalawat. Mengingat Jumat adalah Sayyidul Ayyam (pemimpin hari), keberkahan yang didapat saat berpuasa akan berlipat ganda.

Tips Menjaga Stamina

Untuk warga Jakarta yang tetap beraktivitas di hari kerja, pastikan asupan nutrisi saat sahur mengandung serat tinggi. Hindari konsumsi kafein berlebih karena bersifat diuretik yang dapat memicu dehidrasi lebih cepat selama siang hari.

