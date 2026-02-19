Jadwal Imsakiyah Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026 dan Waktu Sholat Rawatib

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Memasuki hari kedua Ramadan 1447 H, Jumat (20/2/2026), umat Muslim di Jakarta mulai menyesuaikan diri dengan ritme ibadah puasa. Berikut adalah jadwal lengkap Imsakiyah dan waktu sholat untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berdasarkan data resmi Kementerian Agama RI.
|Ibadah
|Waktu (WIB)
|IMSAK
|04:32
|SUBUH
|04:42
|ZUHUR
|12:10
|ASAR
|15:19
|MAGHRIB (BUKA)
|18:18
|ISYA
|19:28
Hari ini merupakan Jumat pertama di bulan suci Ramadan 1447 H. Umat Muslim dianjurkan untuk memperbanyak amalan sunnah seperti membaca Surat Al-Kahfi dan memperbanyak shalawat. Mengingat Jumat adalah Sayyidul Ayyam (pemimpin hari), keberkahan yang didapat saat berpuasa akan berlipat ganda.
Untuk warga Jakarta yang tetap beraktivitas di hari kerja, pastikan asupan nutrisi saat sahur mengandung serat tinggi. Hindari konsumsi kafein berlebih karena bersifat diuretik yang dapat memicu dehidrasi lebih cepat selama siang hari.
