Jam Berapa Buka Puasa Jakarta Hari Ini? Cek Jadwal Magrib 20 Februari 2026

Memasuki hari kedua Ramadan 1447 H, umat Muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya perlu memperhatikan jadwal berbuka puasa agar dapat menjalankan ibadah dengan tertib. Berikut adalah rincian jadwal Magrib untuk hari ini, Jumat, 20 Februari 2026.
|Tanggal
|Jumat, 20 Februari 2026
|Ramadan
|2 Ramadan 1447 H
|MAGRIB (BERBUKA)
|18:18 WIB
|Isya
|19:28 WIB
Terdapat dua doa yang umum dibaca saat berbuka puasa. Anda dapat mengamalkan salah satunya atau keduanya sebagai bentuk syukur:
ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ
Dzahabaz zhama’u wabtallatil ‘uruuqu wa tsabatal ajru, insya Allah.
Artinya: "Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan telah tetap pahala, insya Allah."
اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Allahumma laka shumtu wa bika aamantu wa ‘ala rizqika afthartu.
Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka."
Agar tubuh tetap bugar selama Ramadan 2026, berikut adalah tips berbuka dari para ahli kesehatan:
Demikian informasi jadwal buka puasa Jakarta hari ini. Pastikan Anda tetap menjaga hidrasi dengan pola minum 2-4-2 (2 gelas saat berbuka, 4 gelas malam hari, dan 2 gelas saat sahur).
