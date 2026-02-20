Jam Berapa Buka Puasa Jakarta Hari Ini? Cek Jadwal Magrib 20 Februari 2026

Ilustrasi(Freepik.com)

Memasuki hari kedua Ramadan 1447 H, umat Muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya perlu memperhatikan jadwal berbuka puasa agar dapat menjalankan ibadah dengan tertib. Berikut adalah rincian jadwal Magrib untuk hari ini, Jumat, 20 Februari 2026.

Jadwal Buka Puasa Jakarta Hari Ini Tanggal Jumat, 20 Februari 2026 Ramadan 2 Ramadan 1447 H MAGRIB (BERBUKA) 18:18 WIB Isya 19:28 WIB

Bacaan Doa Buka Puasa

Terdapat dua doa yang umum dibaca saat berbuka puasa. Anda dapat mengamalkan salah satunya atau keduanya sebagai bentuk syukur:

1. Doa Sesuai Sunnah (HR. Abu Daud)

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

Dzahabaz zhama’u wabtallatil ‘uruuqu wa tsabatal ajru, insya Allah.

Artinya: "Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan telah tetap pahala, insya Allah."

Baca juga : Update! Jadwal Magrib Hari Ini di Bekasi 20 Februari 2026: Cek Waktu Buka Puasa di Sini

2. Doa Populer di Indonesia

اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

Allahumma laka shumtu wa bika aamantu wa ‘ala rizqika afthartu.

Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka."

Tips Berbuka Puasa yang Sehat

Agar tubuh tetap bugar selama Ramadan 2026, berikut adalah tips berbuka dari para ahli kesehatan:

Segerakan Berbuka: Membatalkan puasa tepat waktu adalah sunnah yang juga baik untuk metabolisme.

Membatalkan puasa tepat waktu adalah sunnah yang juga baik untuk metabolisme. Minum Air Suhu Ruang: Hindari air es secara langsung karena dapat mengagetkan lambung.

Hindari air es secara langsung karena dapat mengagetkan lambung. Kurma sebagai Takjil: Kandungan gula alami pada kurma membantu mengembalikan energi dengan cepat tanpa memicu lonjakan insulin yang berlebihan.

Kandungan gula alami pada kurma membantu mengembalikan energi dengan cepat tanpa memicu lonjakan insulin yang berlebihan. Porsi Bertahap: Beri jeda 15-30 menit setelah takjil sebelum mengonsumsi makanan berat seperti nasi dan lauk pauk.

Demikian informasi jadwal buka puasa Jakarta hari ini. Pastikan Anda tetap menjaga hidrasi dengan pola minum 2-4-2 (2 gelas saat berbuka, 4 gelas malam hari, dan 2 gelas saat sahur).

Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi Jadwal Imsakiyah 2026. Cek detail waktu sholat di kota Anda: Jakarta | Bandung | Surabaya