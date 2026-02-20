Azan Magrib Hari Ini di Medan 2 Ramadan 1447 H.(Freepik)

MEMASUKI hari kedua puasa Ramadhan 1447 Hijriah, warga Kota Medan dan sekitarnya perlu memperhatikan jadwal sholat yang akurat untuk menentukan waktu berbuka puasa. Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI, jadwal azan Magrib hari ini untuk wilayah Medan mengalami penyesuaian.

Waktu Magrib (Buka Puasa) Medan: 18:43 WIB

Tabel Jadwal Sholat Medan 20 Februari 2026

Berikut adalah rincian lengkap waktu sholat lima waktu untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya yang bersumber dari Bimas Islam Kemenag:

Ibadah Waktu (WIB) Imsak 05:13 Subuh 05:23 Dzuhur 12:42 Ashar 16:00 Maghrib 18:43 Isya 19:52

Pemerintah melalui Kemenag mengimbau masyarakat untuk menjadikan jadwal resmi ini sebagai acuan utama dalam beribadah. Bagi wilayah penyangga seperti Deli Serdang, Binjai, dan Langkat, waktu azan mungkin memiliki selisih sekitar 1 hingga 2 menit lebih lambat atau lebih cepat.

Sunnah Berbuka Puasa

Umat Muslim dianjurkan untuk menyegerakan berbuka puasa begitu azan Magrib hari ini tiba. Mengonsumsi air putih atau kurma dalam jumlah ganjil sangat disarankan sebelum melanjutkan ibadah sholat Magrib berjamaah.

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

"Dzahaba-zh-zhama’u wab-tallatil ‘uruuqu wa tsabatal ajru insyaa Allah."

Artinya: Telah hilang rasa haus, dan urat-urat telah basah, serta pahala telah tetap, insya Allah.

Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. Cek detail waktu magrib hari ini untuk buka puasa & waktu sholat di Kota Medan satu bulan penuh di sini: https://mediaindonesia.com/ramadan/861182/ramadan-imsakiyah-medan-2026. (Z-10)