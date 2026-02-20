Update! Jadwal Magrib Hari Ini di Bekasi 20 Februari 2026: Cek Waktu Buka Puasa di Sini

Jadwal Magrib Hari Ini di Bekasi 20 Februari 2026.(Freepik)

MENGETAHUI waktu presisi azan Magrib hari ini, Jumat, 20 Februari 2026, merupakan informasi krusial bagi umat Muslim di wilayah Bekasi yang tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 H. Ketepatan waktu buka puasa hari ini adalah bagian dari keutamaan menjalankan sunnah Rasulullah SAW.

Berdasarkan data terbaru dari Bimas Islam Kementerian Agama RI, berikut adalah jadwal azan Magrib dan buka puasa untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

Jadwal Magrib Bekasi Hari Ini (20 Februari 2026)

Wilayah Waktu Magrib (WIB) Kota Bekasi 18:17 WIB Kabupaten Bekasi 18:16 WIB

Berikut adalah rincian waktu salat lima waktu untuk wilayah Kota Bekasi pada hari ini:

Baca juga : Azan Magrib Hari Ini di Medan 2 Ramadan 1447 H/20 Februari 2026 Jam Berapa? Cek Jadwal Buka Puasa di Sini

Imsak: 04:31 WIB

04:31 WIB Subuh: 04:41 WIB

04:41 WIB Zuhur: 12:09 WIB

12:09 WIB Asar: 15:19 WIB

15:19 WIB Magrib: 18:17 WIB

18:17 WIB Isya: 19:27 WIB

People Also Ask (FAQ)

Azan Magrib Bekasi jam berapa hari ini?

Untuk wilayah Kota Bekasi, azan Magrib berkumandang pada pukul 18:17 WIB. Sementara untuk wilayah Kabupaten Bekasi (Cikarang, Tambun, dan sekitarnya), azan Magrib jatuh lebih awal satu menit, yakni pukul 18:16 WIB.

Kapan waktu imsak Bekasi besok?

Waktu imsak untuk wilayah Bekasi pada Sabtu, 21 Februari 2026 diperkirakan tetap berada di kisaran pukul 04:31 WIB.

Practical Checklist Buka Puasa:

Siapkan air putih dan kurma (ganjil) untuk membatalkan puasa.

Baca doa buka puasa segera setelah azan berkumandang.

Segerakan salat Magrib sebelum beralih ke makan besar.

Hindari minuman yang terlalu dingin atau bersoda saat perut kosong.

Demikian informasi mengenai jadwal azan Magrib Bekasi hari ini. Pastikan Anda terus memantau pembaruan jadwal salat untuk wilayah Jabodetabek agar ibadah tetap lancar dan tepat waktu.

Untuk melihat jadwal wakttu magrib hari ini seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. (Z-10)