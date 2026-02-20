Headline
Pembatasan Digital Butuh Kepatuhan

Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Update! Jadwal Magrib Hari Ini di Bekasi 20 Februari 2026: Cek Waktu Buka Puasa di Sini

 Gana Buana
20/2/2026 16:15
Update! Jadwal Magrib Hari Ini di Bekasi 20 Februari 2026: Cek Waktu Buka Puasa di Sini
Jadwal Magrib Hari Ini di Bekasi 20 Februari 2026.(Freepik)

MENGETAHUI waktu presisi azan Magrib hari ini, Jumat, 20 Februari 2026, merupakan informasi krusial bagi umat Muslim di wilayah Bekasi yang tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 H. Ketepatan waktu buka puasa hari ini adalah bagian dari keutamaan menjalankan sunnah Rasulullah SAW.

Berdasarkan data terbaru dari Bimas Islam Kementerian Agama RI, berikut adalah jadwal azan Magrib dan buka puasa untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

Jadwal Magrib Bekasi Hari Ini (20 Februari 2026)

Wilayah Waktu Magrib (WIB)
Kota Bekasi 18:17 WIB
Kabupaten Bekasi 18:16 WIB

Jadwal Salat Lengkap Kota Bekasi

Berikut adalah rincian waktu salat lima waktu untuk wilayah Kota Bekasi pada hari ini:

Baca juga : Azan Magrib Hari Ini di Medan 2 Ramadan 1447 H/20 Februari 2026 Jam Berapa? Cek Jadwal Buka Puasa di Sini

  • Imsak: 04:31 WIB
  • Subuh: 04:41 WIB
  • Zuhur: 12:09 WIB
  • Asar: 15:19 WIB
  • Magrib: 18:17 WIB
  • Isya: 19:27 WIB

People Also Ask (FAQ)

Azan Magrib Bekasi jam berapa hari ini?

Untuk wilayah Kota Bekasi, azan Magrib berkumandang pada pukul 18:17 WIB. Sementara untuk wilayah Kabupaten Bekasi (Cikarang, Tambun, dan sekitarnya), azan Magrib jatuh lebih awal satu menit, yakni pukul 18:16 WIB.

Kapan waktu imsak Bekasi besok?

Waktu imsak untuk wilayah Bekasi pada Sabtu, 21 Februari 2026 diperkirakan tetap berada di kisaran pukul 04:31 WIB.

Practical Checklist Buka Puasa:

  • Siapkan air putih dan kurma (ganjil) untuk membatalkan puasa.
  • Baca doa buka puasa segera setelah azan berkumandang.
  • Segerakan salat Magrib sebelum beralih ke makan besar.
  • Hindari minuman yang terlalu dingin atau bersoda saat perut kosong.

Demikian informasi mengenai jadwal azan Magrib Bekasi hari ini. Pastikan Anda terus memantau pembaruan jadwal salat untuk wilayah Jabodetabek agar ibadah tetap lancar dan tepat waktu.

Untuk melihat jadwal wakttu magrib hari ini seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. (Z-10)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Renungan Ramadan
LOAD MORE
Cahaya Hati
LOAD MORE
Tafsir Al-Misbah
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved