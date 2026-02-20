Update! Jadwal Magrib Hari Ini di Bekasi 20 Februari 2026: Cek Waktu Buka Puasa di Sini

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
MENGETAHUI waktu presisi azan Magrib hari ini, Jumat, 20 Februari 2026, merupakan informasi krusial bagi umat Muslim di wilayah Bekasi yang tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 H. Ketepatan waktu buka puasa hari ini adalah bagian dari keutamaan menjalankan sunnah Rasulullah SAW.
Berdasarkan data terbaru dari Bimas Islam Kementerian Agama RI, berikut adalah jadwal azan Magrib dan buka puasa untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
|Wilayah
|Waktu Magrib (WIB)
|Kota Bekasi
|18:17 WIB
|Kabupaten Bekasi
|18:16 WIB
Berikut adalah rincian waktu salat lima waktu untuk wilayah Kota Bekasi pada hari ini:
Untuk wilayah Kota Bekasi, azan Magrib berkumandang pada pukul 18:17 WIB. Sementara untuk wilayah Kabupaten Bekasi (Cikarang, Tambun, dan sekitarnya), azan Magrib jatuh lebih awal satu menit, yakni pukul 18:16 WIB.
Waktu imsak untuk wilayah Bekasi pada Sabtu, 21 Februari 2026 diperkirakan tetap berada di kisaran pukul 04:31 WIB.
Practical Checklist Buka Puasa:
Demikian informasi mengenai jadwal azan Magrib Bekasi hari ini. Pastikan Anda terus memantau pembaruan jadwal salat untuk wilayah Jabodetabek agar ibadah tetap lancar dan tepat waktu.
Untuk melihat jadwal wakttu magrib hari ini seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. (Z-10)
