Jadwal Magrib Jakarta Hari Ini 19 Februari 2026 dan Urutan Doa Berbuka

Memasuki awal Ramadan 1447 H yang jatuh pada hari ini, Kamis, 19 Februari 2026, umat Muslim di wilayah DKI Jakarta bersiap menyambut waktu berbuka puasa pertama. Ketepatan waktu menjadi kunci bagi masyarakat urban Jakarta untuk mengatur ritme aktivitas antara pekerjaan dan ibadah.
Berdasarkan rujukan resmi dari Bimas Islam Kementerian Agama RI, berikut adalah rincian waktu shalat dan berbuka puasa untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada 19 Februari 2026:
|Waktu Shalat
|Jam (WIB)
|Zuhur
|12:10
|Ashar
|15:20
|Magrib (Buka Puasa)
|18:18
|Isya
|19:28
Momen berbuka adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Berikut adalah dua pilihan doa berbuka puasa yang dapat Anda amalkan:
ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
Latin: Dzahabaz zhama’u wabtallatil ‘uruuqu wa tsabatal ajru in syaa Allah.
Artinya: "Telah hilang rasa haus, urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan, insya Allah."
اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ
Latin: Allahumma laka shumtu wa bika aamantu wa 'ala rizqika afthartu birahmatika yaa arhamar raahimiin.
Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka, dengan rahmat-Mu, wahai Dzat yang Maha Penyayang."
Demikian informasi jadwal berbuka puasa untuk wilayah Jakarta pada 19 Februari 2026. Semoga ibadah puasa kita di awal Ramadan 1447 H ini diterima oleh Allah SWT.
