Jadwal Magrib Jakarta Hari Ini 19 Februari 2026 dan Urutan Doa Berbuka

Memasuki awal Ramadan 1447 H yang jatuh pada hari ini, Kamis, 19 Februari 2026, umat Muslim di wilayah DKI Jakarta bersiap menyambut waktu berbuka puasa pertama. Ketepatan waktu menjadi kunci bagi masyarakat urban Jakarta untuk mengatur ritme aktivitas antara pekerjaan dan ibadah.

Jadwal Magrib Jakarta Hari Ini

Berdasarkan rujukan resmi dari Bimas Islam Kementerian Agama RI, berikut adalah rincian waktu shalat dan berbuka puasa untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada 19 Februari 2026:

Waktu Shalat Jam (WIB) Zuhur 12:10 Ashar 15:20 Magrib (Buka Puasa) 18:18 Isya 19:28

Bacaan Doa Berbuka Puasa

Momen berbuka adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Berikut adalah dua pilihan doa berbuka puasa yang dapat Anda amalkan:

1. Doa Berbuka Sesuai Sunnah (HR Abu Dawud) ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ Latin: Dzahabaz zhama'u wabtallatil 'uruuqu wa tsabatal ajru in syaa Allah. Artinya: "Telah hilang rasa haus, urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan, insya Allah."

2. Doa Berbuka Puasa yang Populer اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ Latin: Allahumma laka shumtu wa bika aamantu wa 'ala rizqika afthartu birahmatika yaa arhamar raahimiin. Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka, dengan rahmat-Mu, wahai Dzat yang Maha Penyayang."

Adab Singkat Berbuka Puasa

Menyegerakan Berbuka: Segera membatalkan puasa begitu azan Magrib berkumandang.

Segera membatalkan puasa begitu azan Magrib berkumandang. Berbuka dengan Kurma atau Air: Disunnahkan mengonsumsi yang manis secara alami atau air putih terlebih dahulu.

Disunnahkan mengonsumsi yang manis secara alami atau air putih terlebih dahulu. Berdoa Sebelum dan Sesudah Makan: Manfaatkan waktu ini untuk memohon keberkahan kepada Allah SWT.

Demikian informasi jadwal berbuka puasa untuk wilayah Jakarta pada 19 Februari 2026. Semoga ibadah puasa kita di awal Ramadan 1447 H ini diterima oleh Allah SWT.

