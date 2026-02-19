5 Doa Buka Puasa Ramadhan Lengkap dengan Bacaan Arab, Latin dan Artinya

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
BERBUKA puasa merupakan momen kemenangan bagi setiap Muslim setelah menjalankan kewajiban menahan diri dari fajar hingga terbenamnya matahari. Untuk menyempurnakan ibadah tersebut, membaca doa buka puasa yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW sangatlah dianjurkan.
Berikut adalah beberapa variasi doa buka puasa beserta dalil dan maknanya yang bisa Anda amalkan:
Ini merupakan doa yang paling populer dan banyak dihafalkan oleh umat Muslim di Indonesia.
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Latin: Allahumma laka shumtu wa bika aamantu wa 'ala rizqika afthartu.
Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka."
Dalil: Doa ini bersumber dari riwayat yang masyhur dalam kitab-kitab hadis besar seperti Bukhari dan Muslim sebagai bentuk syukur atas rezeki yang Allah berikan.
Doa ini dibaca setelah seseorang membatalkan puasanya dengan air atau makanan ringan.
ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
Latin: Dzahaba-dzhama’u wabtallatil ‘uruuqu wa tsabatal ajru insyaa Allah.
Artinya: "Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan telah tetap pahala, insya Allah."
Dalil: Berdasarkan Hadis Riwayat Abu Daud nomor 2357. Para ulama menyebut sanad hadis ini shahih dan sangat dianjurkan untuk dibaca.
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Latin: Allahumma laka shumtu wa 'ala rizqika afthartu.
Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan atas rezeki-Mu aku berbuka."
Dalil: Hadis Riwayat Abu Daud nomor 2358. Meskipun statusnya mursal, doa ini tetap baik diamalkan sebagai ungkapan ketauhidan.
Jika Anda mendapat undangan iftar, Rasulullah mengajarkan doa untuk tuan rumah:
أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ
Latin: Afthara 'indakumus saa-imuuna wa akala tha'amakumul abraaru wa shallat 'alaikumul malaaikatu.
Artinya: "Orang-orang yang berpuasa telah berbuka di tempat kalian, orang-orang baik telah memakan makanan kalian, dan para malaikat mendoakan kalian."
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي
Latin: Allahumma inni as-aluka birahmatikal latii wasi'at kulla syai-in an taghfira lii.
Artinya: "Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, agar Engkau mengampuniku."
Dalil: Hadis Riwayat Ibnu Majah, diamalkan oleh sahabat Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash.
Selain membaca doa, terdapat beberapa adab yang sebaiknya dilakukan agar keberkahan puasa semakin sempurna:
Doa "Allahumma laka shumtu" umumnya dibaca sebelum menyantap hidangan sebagai bentuk niat berbuka. Sementara doa "Dzahaba-dzhama'u" dibaca setelah membatalkan puasa (setelah minum) karena maknanya mengandung kalimat "telah hilang rasa haus". (Z-4)
Cek jadwal imsak Jakarta 9 Maret 2026 (19 Ramadan 1447 H). Lengkap dengan doa niat puasa, doa buka puasa, dan tips sahur sehat agar kuat seharian.
Cek jadwal Imsakiyah DKI Jakarta 20 Februari 2026 (2 Ramadan 1447 H). Lengkap dengan waktu imsak, buka puasa, dan jadwal sholat 5 waktu terbaru.
Cek jadwal buka puasa Surabaya hari ini, Kamis 19 Februari 2026 (1 Ramadan 1447 H). Lengkap dengan waktu Maghrib, Imsak, dan doa berbuka puasa.
Cek jadwal buka puasa (Magrib) wilayah Jakarta hari ini, Kamis 19 Februari 2026, lengkap dengan bacaan doa buka puasa sesuai sunnah dan artinya.
Cek 5 lokasi berburu takjil paling hits di Jakarta Selatan Ramadan 2026 dan bacaan doa buka puasa Arab, Latin, serta artinya sesuai sunnah.
Simak urutan berbuka puasa sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW, mulai dari menyegerakan waktu, pilihan menu, hingga doa yang sahih sesuai riwayat hadis.
Temukan bacaan doa buka puasa yang benar sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Lengkap dengan teks Arab, Latin, arti, serta adab berbuka yang shahih.
Panduan doa berbuka puasa sesuai sunnah Rasulullah SAW. Lengkap dengan teks Arab, latin, arti, serta urutan adab berbuka yang benar sesuai syariat.
Rasakan keberkahan Ramadhan! Temukan doa-doa pilihan Rasulullah SAW untuk menyempurnakan momen buka puasa Anda.
Rasakan keberkahan Ramadhan! Temukan doa buka puasa super ampuh ala Nabi, lengkap dengan tata cara berbuka yang benar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved