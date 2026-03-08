Jadwal Imsak Jakarta 9 Maret 2026: Lengkap Doa Niat & Buka Puasa

Ilustrasi(Freepik.com)

Memasuki fase pertengahan Ramadan 1447 Hijriah, menjaga ketepatan waktu ibadah menjadi sangat krusial bagi umat Muslim. Jadwal imsakiyah bukan sekadar penanda waktu berhenti makan sahur, tetapi juga momen persiapan spiritual sebelum memasuki waktu salat Subuh. Bagi warga DKI Jakarta, berikut adalah informasi lengkap jadwal imsak dan salat untuk Senin, 9 Maret 2026.

Jadwal Imsakiyah DKI Jakarta: Senin, 9 Maret 2026

Berdasarkan data perhitungan astronomi untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, berikut adalah rincian waktu ibadah pada 19 Ramadan 1447 H:

Waktu Ibadah Jam (WIB) IMSAK 04:33 SUBUH 04:43 ZUHUR 12:07 ASAR 15:10 MAGHRIB (BUKA) 18:11 ISYA 19:20

Pentingnya Waktu Imsak dalam Puasa

Secara bahasa, imsak berarti "menahan". Di Indonesia, waktu imsak biasanya ditetapkan 10 menit sebelum azan Subuh. Masa ini berfungsi sebagai peringatan agar umat Muslim segera menyelesaikan aktivitas makan sahur, membersihkan mulut, dan bersiap melaksanakan salat Subuh tepat waktu.

Baca juga : Jadwal Imsakiyah Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026 dan Waktu Sholat Rawatib

Doa Niat Puasa dan Buka Puasa Ramadan

Agar ibadah puasa sah dan sempurna, berikut adalah panduan doa yang dapat diamalkan:

1. Bacaan Niat Puasa Ramadan

Niat adalah rukun puasa yang harus ada di dalam hati. Disunnahkan pula untuk melafalkannya:

Arab: نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانِ هذِهِ السَّنَةِ لِلهِ تَعَالَى

Latin: Nawaitu shauma ghadin 'an ada'i fardhi syahri Ramadhani hadzihis sanati lillahi ta'ala.

Artinya: "Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala."

Baca juga : Jadwal Buka Puasa Surabaya 1 Ramadan 19 Februari 2026

2. Doa Berbuka Puasa

Waktu berbuka adalah salah satu waktu paling mustajab untuk berdoa. Berikut doa yang populer dibaca:

Arab: اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ

Latin: Allahumma laka shumtu wa bika aamantu wa 'ala rizqika afthartu birahmatika yaa arhamar raahimiin.

Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, dan kepada-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka. Dengan rahmat-Mu Wahai Yang Maha Pengasih dan Penyayang."

Checklist Persiapan Puasa Harian

Pastikan sahur dengan makanan bergizi seimbang (karbohidrat kompleks dan serat).

Minum air putih minimal 2 gelas saat sahur untuk mencegah dehidrasi.

Membaca niat puasa sebelum waktu fajar tiba.

Menyegerakan berbuka puasa begitu azan Maghrib berkumandang.

People Also Ask (FAQ)

Kapan 1 Ramadan 2026 dimulai?

Pemerintah melalui Sidang Isbat menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Apakah boleh sikat gigi setelah waktu imsak?

Boleh, selama tidak ada air atau pasta gigi yang tertelan secara sengaja ke dalam kerongkongan. Bagaimana jika lupa baca niat puasa saat sahur?

Jika Anda sudah berniat di dalam hati pada malam hari, puasa tetap sah. Sebagian ulama juga menyarankan niat puasa sebulan penuh di awal Ramadan sebagai tindakan berjaga-jaga.

Demikian informasi jadwal imsak Jakarta 9 maret 2026. Semoga ibadah puasa kita semua diterima oleh Allah SWT. Tetap pantau Media Indonesia untuk update jadwal imsakiyah dan berita Ramadan terkini.

"Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi Jadwal Imsakiyah 2026. Cek detail waktu sholat di kota Anda: Jakarta | Bandung | Surabaya | Medan.