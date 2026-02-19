5 Lokasi Berburu Takjil Jakarta Pusat 2026 yang Bebas Macet via MRT

Ilustrasi(MI/AGUNG WIBOWO)

Memasuki bulan suci Ramadan 1447 H yang jatuh pada Februari 2026, tradisi berburu takjil atau yang kini populer dengan istilah "war takjil" kembali menghidupkan sudut-sudut Jakarta Pusat. Kawasan ini tetap menjadi destinasi utama karena keberagaman menunya, mulai dari jajanan pasar tradisional hingga tren kuliner sehat terbaru.

Daftar Sentra Takjil Terpopuler di Jakarta Pusat 2026

Bagi Anda yang ingin berburu menu berbuka, berikut adalah 5 lokasi yang wajib dikunjungi:

Lokasi Menu Unggulan Tips Akses Pasar Benhil Bubur Kampiun, Sosis Solo, Lauk Pauk Padang Gunakan MRT, turun di Stasiun Bendungan Hilir Masjid Sunda Kelapa Kue Betawi, Takjil Low-Sugar, Es Kelapa Kawasan Menteng, dekat Stasiun KRL Sudirman Jalan Kramat Raya Lemang Tapai, Bubur Sumsum, Nasi Kapau Kawasan Senen, akses TransJakarta sangat mudah Jalan Sabang Pisang Goreng Madu, Sate, Martabak Mini Dekat pusat perkantoran Thamrin Masjid Cut Meutia Aneka Gorengan, Es Buah, Jajanan Pasar Sangat dekat dengan Stasiun KRL Gondangdia

Tren Takjil 2026: Lebih Sehat dan Digital

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Ramadan 2026 di Jakarta Pusat ditandai dengan dua hal utama:

Digitalisasi UMKM: Hampir seluruh pedagang takjil di sentra besar kini menerima pembayaran non-tunai (QRIS), memudahkan transaksi tanpa harus repot mencari uang kembalian.

Hampir seluruh pedagang takjil di sentra besar kini menerima pembayaran non-tunai (QRIS), memudahkan transaksi tanpa harus repot mencari uang kembalian. Opsi Menu Sehat: Di kawasan seperti Menteng dan Benhil, mulai banyak ditemukan takjil yang menggunakan pemanis alami (stevia) atau metode masak kukus/air-fryer untuk memenuhi permintaan warga yang peduli kesehatan.

Tips Berburu Takjil: Datanglah lebih awal sekitar pukul 15.30 WIB untuk menghindari antrean panjang dan memastikan Anda mendapatkan menu incaran sebelum habis terjual (sold out).

Demikian panduan lokasi berburu takjil di Jakarta Pusat untuk Ramadan 2026. Tetap jaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya dan selamat menantikan waktu berbuka!

