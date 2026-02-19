5 Lokasi Berburu Takjil Jakarta Pusat 2026 yang Bebas Macet via MRT

Headline
Memasuki bulan suci Ramadan 1447 H yang jatuh pada Februari 2026, tradisi berburu takjil atau yang kini populer dengan istilah "war takjil" kembali menghidupkan sudut-sudut Jakarta Pusat. Kawasan ini tetap menjadi destinasi utama karena keberagaman menunya, mulai dari jajanan pasar tradisional hingga tren kuliner sehat terbaru.
Bagi Anda yang ingin berburu menu berbuka, berikut adalah 5 lokasi yang wajib dikunjungi:
|Lokasi
|Menu Unggulan
|Tips Akses
|Pasar Benhil
|Bubur Kampiun, Sosis Solo, Lauk Pauk Padang
|Gunakan MRT, turun di Stasiun Bendungan Hilir
|Masjid Sunda Kelapa
|Kue Betawi, Takjil Low-Sugar, Es Kelapa
|Kawasan Menteng, dekat Stasiun KRL Sudirman
|Jalan Kramat Raya
|Lemang Tapai, Bubur Sumsum, Nasi Kapau
|Kawasan Senen, akses TransJakarta sangat mudah
|Jalan Sabang
|Pisang Goreng Madu, Sate, Martabak Mini
|Dekat pusat perkantoran Thamrin
|Masjid Cut Meutia
|Aneka Gorengan, Es Buah, Jajanan Pasar
|Sangat dekat dengan Stasiun KRL Gondangdia
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Ramadan 2026 di Jakarta Pusat ditandai dengan dua hal utama:
Demikian panduan lokasi berburu takjil di Jakarta Pusat untuk Ramadan 2026. Tetap jaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya dan selamat menantikan waktu berbuka!
