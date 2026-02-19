Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Pemprov DKI Gandeng Polda Metro Antisipasi Macet jelang Buka Puasa

Andhika Prasetyo
19/2/2026 10:57
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi potensi kemacetan lalu lintas selama bulan Ramadan 1447 Hijriah, terutama pada waktu menjelang berbuka puasa.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan pihak kepolisian guna mengatur arus lalu lintas pada jam-jam rawan, khususnya di sore hari saat masyarakat banyak berburu takjil di pinggir jalan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian, dengan Polda Metro Jaya untuk mengatur itu. Terutama dari jam-jam sore ketika mau berbuka puasa,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota, Kamis.

Menurutnya, langkah antisipasi tidak hanya difokuskan pada waktu menjelang berbuka. Pemerintah juga memperhatikan potensi kepadatan pada pagi hari akibat perubahan pola aktivitas selama Ramadhan.

Ia menjelaskan bahwa pergeseran jam kerja berpotensi mengubah pola kemacetan, di mana kepadatan yang sebelumnya terjadi sekitar pukul 06.00-07.00 WIB kini diperkirakan bergeser menjadi pukul 08.00-09.00 WIB.

Untuk itu, Pramono telah meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan langkah-langkah pengaturan lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama guna meminimalkan dampak kemacetan. Ia berharap upaya tersebut dapat mengelola situasi lalu lintas dengan baik, mengingat kondisi serupa kerap terjadi setiap Ramadhan. (Ant/E-3)



Editor : Andhika
