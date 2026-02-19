Pemprov DKI Gandeng Polda Metro Antisipasi Macet jelang Buka Puasa

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi potensi kemacetan lalu lintas selama bulan Ramadan 1447 Hijriah, terutama pada waktu menjelang berbuka puasa.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan pihak kepolisian guna mengatur arus lalu lintas pada jam-jam rawan, khususnya di sore hari saat masyarakat banyak berburu takjil di pinggir jalan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian, dengan Polda Metro Jaya untuk mengatur itu. Terutama dari jam-jam sore ketika mau berbuka puasa,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota, Kamis.
Menurutnya, langkah antisipasi tidak hanya difokuskan pada waktu menjelang berbuka. Pemerintah juga memperhatikan potensi kepadatan pada pagi hari akibat perubahan pola aktivitas selama Ramadhan.
Ia menjelaskan bahwa pergeseran jam kerja berpotensi mengubah pola kemacetan, di mana kepadatan yang sebelumnya terjadi sekitar pukul 06.00-07.00 WIB kini diperkirakan bergeser menjadi pukul 08.00-09.00 WIB.
Untuk itu, Pramono telah meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan langkah-langkah pengaturan lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama guna meminimalkan dampak kemacetan. Ia berharap upaya tersebut dapat mengelola situasi lalu lintas dengan baik, mengingat kondisi serupa kerap terjadi setiap Ramadhan. (Ant/E-3)
Hindari titik macet di Jakarta Selatan menjelang buka puasa Ramadan 2026. Cek daftar jalan rawan kepadatan akibat pasar takjil dan proyek Haji Nawi di sini.
Integrasi transportasi massal Jakarta dengan wilayah seperti Bogor, Depok, dan Banten merupakan kebutuhan mendesak, mengingat tingginya mobilitas pekerja komuter.
Pemprov DKI Jakarta berencana menggelontorkan dana ratusan miliar rupiah untuk mengembangkan Intelligent Traffic Control System (ITCS).
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mencari cara untuk mengatasi kemacetan yang terjadi setiap hari di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal memangkas sejumlah trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi kemacetan horor di kawasan itu.
BRImo menghadirkan promo Ramadan cashback 40% melalui pembayaran QRIS di merchant Kenangan Brands seperti Kopi Kenangan, Chigo, dan Satu Kenangan hingga 31 Maret 2026.
Memasukkan makanan tinggi lemak secara tiba-tiba, seperti mengonsumsi gorengan saat berbuka puasa, memaksa sistem pencernaan bekerja ekstra keras seketika.
Abdul Mu'ti mengatakan bahwa tujuan utama berpuasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Salah satu indikator utama ketakwaan tersebut adalah kedermawanan atau kesediaan untuk berbagi.
DPW Partai NasDem Jabar menargetkan posisi tiga besar, baik DPR Provinsi, daerah dan DPR RI.
Presiden Prabowo Subianto undang ulama, pimpinan ormas Islam, dan tokoh pesantren untuk buka puasa bersama di Istana Jakarta, Kamis (5/3).
Kegiatan ini bertujuan menguatkan ukhuwah Islamiyah serta memperkuat sinergi dan silaturahmi antar rekan seprofesi yang tergabung dalam INI dan IPPAT.
