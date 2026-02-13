Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Media Indonesia
13/2/2026 09:27
Roy Suryo Cs Tunjukkan Salinan Ijazah Jokowi di Polda Metro
Roy Suryo(Antara Foto)

ROY Suryo yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik menunjukkan fotokopi ijazah Jokowi atau Joko Widodo. 

Fotokopi ijazah presiden RI ke-7 itu  ditunjukkan setelah Roy Suryo hadir bersama tiga saksi ahli dalam agenda pemeriksaan lanjutan, di Gedung Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (12/2).

Roy Suryo menunjukkan dua lembar fotokopi ijazah Jokowi. 

Baca juga : Jokowi Serahkan Ijazah yang Dituding Palsu, Persilakan Polisi Lakukan Digital Forensik

Dua ijazah tersebut memiliki perbedaan warna. Salah satu ijazah Jokowi berwarna putih dibubuhi tinta hitam. Sementara itu, ijazah lainnya berwarna lebih gelap/ 

Pengamat kebijakan publik yang kini menjadi saksi ahli Roy Suryo Bonatua Silalahi  sempat menunjukkan fotokopi salinan ijazah  Jokowi yang ia dapat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Salinan ijazah itu yang digunakan Jokowi saat mendaftar sebagai calon presiden pada Pilpres 2014.

Baca juga : Respons Roy Suryo Jokowi Kembali Diperiksa: Lucu Banget

"Saya selaku peneliti memang membutuhkan data KPU ini sebagai data sekunder," ucap Bonatua. 

Ia menyebut bahwa fotokopi ijazah itu menurut KPU merupakan data primer yang diyakini berasal dari sumber ijazah asli. Ia mengatakan tak ada autentifikasi. Sebab, KPU hanya melakukan verifikasi.

"KPU meyakini itu adalah data primer hasil fotokopi yang diambil mereka dari aslinya. Meskipun tidak ada bukti bahwa itu sudah diklarifikasi atau autentikasi,"ucap dia. (H-4)



Editor : Indriyani Astuti
