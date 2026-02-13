Roy Suryo Cs Tunjukkan Salinan Ijazah Jokowi di Polda Metro

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
ROY Suryo yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik menunjukkan fotokopi ijazah Jokowi atau Joko Widodo.
Fotokopi ijazah presiden RI ke-7 itu ditunjukkan setelah Roy Suryo hadir bersama tiga saksi ahli dalam agenda pemeriksaan lanjutan, di Gedung Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (12/2).
Roy Suryo menunjukkan dua lembar fotokopi ijazah Jokowi.
Dua ijazah tersebut memiliki perbedaan warna. Salah satu ijazah Jokowi berwarna putih dibubuhi tinta hitam. Sementara itu, ijazah lainnya berwarna lebih gelap/
Pengamat kebijakan publik yang kini menjadi saksi ahli Roy Suryo Bonatua Silalahi sempat menunjukkan fotokopi salinan ijazah Jokowi yang ia dapat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Salinan ijazah itu yang digunakan Jokowi saat mendaftar sebagai calon presiden pada Pilpres 2014.
"Saya selaku peneliti memang membutuhkan data KPU ini sebagai data sekunder," ucap Bonatua.
Ia menyebut bahwa fotokopi ijazah itu menurut KPU merupakan data primer yang diyakini berasal dari sumber ijazah asli. Ia mengatakan tak ada autentifikasi. Sebab, KPU hanya melakukan verifikasi.
"KPU meyakini itu adalah data primer hasil fotokopi yang diambil mereka dari aslinya. Meskipun tidak ada bukti bahwa itu sudah diklarifikasi atau autentikasi,"ucap dia. (H-4)
Simak profil lengkap Komjen (Purn) Oegroseno, mantan Wakapolri yang dikenal vokal dan kini menjadi saksi ahli bagi Roy Suryo dalam kasus ijazah Jokowi.
Kuasa hukum Roy Suryo cs Refly Harun menyebut ada perbedaan pada salinan fotokopi ijazah Jokowi yang ditampilkan Bareskrim Polri dan yang diperoleh dari KPU.
Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, merespons langkah penyidik Polda Metro Jaya yang kembali memeriksa Jokowi
Polisi kembali memeriksa Presiden ke-7 Joko Widodo untuk melengkapi berkas perkara Roy Suryo Cs setelah petunjuk P-19 dari Kejati DKI Jakarta. Pemeriksaan berlangsung di Solo selama dua jam.
Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno memberikan keterangan sebagai ahli meringankan tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo Cs.
Penahanan Richard Lee oleh Polda Metro Jaya dinilai wajar dan dibenarkan hukum, bila tersangka dinilai tidak kooperatif.
Influencer sekaligus dokter kecantikan Richard Lee resmi ditahan Polda Metro Jaya. Berikut 5 fakta penting mulai dari mangkir pemeriksaan hingga live TikTok saat jadwal penyidikan.
Bukannya menghadiri pemeriksaan tambahan sebagai tersangka, Richard Lee justru melakukan siaran langsung atau live TikTok pribadinya untuk keperluan promosi produk.
Polda Metro Jaya resmi menahan dokter Richard Lee karena dinilai tidak kooperatif dan mangkir wajib lapor. Simak alasan lengkap kepolisian dan ancaman hukumannya di sini.
Budi menjelaskan penahanan ini dipicu oleh sikap Richard Lee yang dinilai menghambat jalannya penyidikan.
SUBDIT 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja seberat kurang lebih 3 kilogram di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
