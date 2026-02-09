Nikmati Taste of Ramadan 2026, Buka Puasa Spesial di All Sedayu Hotel Kelapa Gading

Ilustrasi(Dok All Sedayu Hotel Kelapa Gading)

MENYAMBUT bulan Suci Ramadan, All Sedayu Hotel Kelapa Gading menghadirkan paket berbuka puasa spesial bertajuk “Taste of Ramadan: A Journey Through Nusantara Flavors”, sebuah pengalaman kuliner yang memadukan kekayaan cita rasa Nusantara dengan pilihan menu internasional. Konsep ini dirancang untuk memberikan variasi hidangan berbuka puasa dalam suasana Ramadan yang hangat, nyaman, dan penuh kebersamaan.

Bertempat di The Square Restaurant, lantai 3 All Sedayu Hotel Kelapa Gading, para tamu dapat menikmati All You Can Eat Buffet Ramadan dengan sajian utama khas Indonesia yang diperkaya dengan beberapa pilihan menu bertema Mediterania.

Selain hidangan Nusantara dengan racikan rempah autentik, menu Mediterania dihadirkan dengan cita rasa ringan, segar, dan modern, menciptakan keseimbangan rasa dalam satu pengalaman bersantap. Seluruh sajian disiapkan oleh tim kuliner profesional menggunakan bahan berkualitas dan disajikan dengan standar pelayanan terbaik.



Pengalaman berbuka puasa semakin berkesan dengan Gambus Performance yang ditampilkan setiap hari Jumat, menghadirkan hiburan bernuansa Islami yang menambah kehangatan suasana. All Sedayu Hotel Kelapa Gading menjadi pilihan yang ideal untuk merayakan momen buka puasa Ramadan baik bersama keluarga, sahabat, komunitas, maupun rekan kerja.

General Manager All Sedayu Hotel Kelapa Gading Anis, menyampaikan, “Taste of Ramadan kami hadirkan dengan ragam pilihan menu, tidak hanya hidangan Nusantara, tetapi juga beberapa menu bertema Mediterania. Kami ingin memberikan pengalaman berbuka puasa yang variatif, berkualitas, dan dapat dinikmati oleh seluruh tamu.”

Sebagai penawaran spesial, All Sedayu Hotel Kelapa Gading memberikan harga Early Bird sebesar IDR198.000 nett/pax, dari harga normal IDR228.000 nett/pax, yang berlaku hingga 18 Februari 2026 dengan kuota terbatas selama periode Ramadan 2026. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, tamu dapat menghubungi melalui whatsapp chat di +62 819-2936-5012 atau telepon langsung di (021) 29365000.

