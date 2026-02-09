Nikmati Taste of Ramadan 2026, Buka Puasa Spesial di All Sedayu Hotel Kelapa Gading

Headline
MENYAMBUT bulan Suci Ramadan, All Sedayu Hotel Kelapa Gading menghadirkan paket berbuka puasa spesial bertajuk “Taste of Ramadan: A Journey Through Nusantara Flavors”, sebuah pengalaman kuliner yang memadukan kekayaan cita rasa Nusantara dengan pilihan menu internasional. Konsep ini dirancang untuk memberikan variasi hidangan berbuka puasa dalam suasana Ramadan yang hangat, nyaman, dan penuh kebersamaan.
Bertempat di The Square Restaurant, lantai 3 All Sedayu Hotel Kelapa Gading, para tamu dapat menikmati All You Can Eat Buffet Ramadan dengan sajian utama khas Indonesia yang diperkaya dengan beberapa pilihan menu bertema Mediterania.
Selain hidangan Nusantara dengan racikan rempah autentik, menu Mediterania dihadirkan dengan cita rasa ringan, segar, dan modern, menciptakan keseimbangan rasa dalam satu pengalaman bersantap. Seluruh sajian disiapkan oleh tim kuliner profesional menggunakan bahan berkualitas dan disajikan dengan standar pelayanan terbaik.
Pengalaman berbuka puasa semakin berkesan dengan Gambus Performance yang ditampilkan setiap hari Jumat, menghadirkan hiburan bernuansa Islami yang menambah kehangatan suasana. All Sedayu Hotel Kelapa Gading menjadi pilihan yang ideal untuk merayakan momen buka puasa Ramadan baik bersama keluarga, sahabat, komunitas, maupun rekan kerja.
General Manager All Sedayu Hotel Kelapa Gading Anis, menyampaikan, “Taste of Ramadan kami hadirkan dengan ragam pilihan menu, tidak hanya hidangan Nusantara, tetapi juga beberapa menu bertema Mediterania. Kami ingin memberikan pengalaman berbuka puasa yang variatif, berkualitas, dan dapat dinikmati oleh seluruh tamu.”
Sebagai penawaran spesial, All Sedayu Hotel Kelapa Gading memberikan harga Early Bird sebesar IDR198.000 nett/pax, dari harga normal IDR228.000 nett/pax, yang berlaku hingga 18 Februari 2026 dengan kuota terbatas selama periode Ramadan 2026. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, tamu dapat menghubungi melalui whatsapp chat di +62 819-2936-5012 atau telepon langsung di (021) 29365000.
Presiden Prabowo Subianto undang ulama, pimpinan ormas Islam, dan tokoh pesantren untuk buka puasa bersama di Istana Jakarta, Kamis (5/3).
Kegiatan ini bertujuan menguatkan ukhuwah Islamiyah serta memperkuat sinergi dan silaturahmi antar rekan seprofesi yang tergabung dalam INI dan IPPAT.
Accor Indonesia menghadirkan promo Iftar Ramadan dengan bonus 3x reward poin bagi anggota ALL Accor di lebih dari 130 hotel, termasuk ibis Bandung Trans Studio.
Jadwal azan maghrib hari ini wilayah Medan, Selasa 3 Maret 2026. Cek waktu buka puasa hari ini resmi dari Binmas Islam Kemenag RI untuk wilayah Kota Medan.
Lorin Solo Hotel menghadirkan konsep iftar Silk Road dengan perpaduan menu Tiongkok dan Timur Tengah, sementara Syariah Hotel Solo menawarkan kuliner Nusantara tematik setiap hari.
Cek jadwal azan maghrib hari ini di Medan, Selasa 24 Februari 2026 resmi dari Binmas Islam Kemenag. Simak waktu buka puasa 6 Ramadan 1447 H di sini.
Ingin berat badan tetap ideal saat puasa? Simak tips menjaga berat badan stabil selama Ramadhan 2026 dari ahli medis agar tidak kalap saat berbuka
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan prinsip gizi seimbang dalam memilih menu berbuka puasa selama bulan Ramadan 2026.
Harga paket prasmanan Iftar ini adalah IDR 300.000++ per orang dan tersedia mulai dari 20 Februari hingga 20 Maret 2026.
Dokter dan ahli gizi Tan Shot Yen ingatkan takjil bukan ajang makan besar. Cukup air putih dan 3 kurma untuk rehidrasi tubuh saat buka puasa. Cek tips sehatnya di sini.
Hati-hati, kenyang karena takjil berisiko picu kekurangan protein saat puasa. Simak penjelasan ahli gizi Dr. Rita Ramayulis tentang pola makan sehat.
Hotel Santika Premiere ICE-BSD City siap memanjakan tamu dengan hidangan terbaik melalui promo bertajuk “Iftar Mubarak”.
