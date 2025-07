Kesempatan Memiliki Usaha Baru Ditawarkan di Kota Bandung Lewat IFBC 2025

Pembukaan pameran IFBC 2025 di Kota Bandung, Peluang bagi warga Jawa Barat untuk memulai usaha baru.(MI/SUMARIYADI)

KESEMPATAN untuk berwirausaha dihadirkan untuk masyarakat Bandung dan Jawa Barat. Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) dan Neo Expo Promosindo menggelar Info Franchise dan Business Concept (IFBC) 2025.

Pameran yang diikuti 96 brand bisnis itu berlangsung pada 18-20 Juli di Graha Manggala Siliwangi. Pameran ini diharapkan menjadi pusat referensi dan solusi berbagai kalangan, untuk memulai langkah baru di dunia wirausaha.

Saat membuka pameran, Ketua Asosiasi Franchise Indonesia Anang Sukandar memotivasi para pelaku usaha di Indonesia untuk lebih bekerja keras dan tidak asal-asalan.

"Seharusnya dunia usaha di Indonesia bisa lebih baik dari Taiwan maupun Korea. Untuk itu, kita butuh kerja keras," tegasnya.

Indonesia, lanjut dia, menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Salah satu jalannya ialah lewat entrepreunership.

Menurut Anang, untuk maju, para calon pengusaha dan pengusaha tidak boleh asal-asalan. Mereka harus serius menekuni bidang usahanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal S Shofwan menyatakan Kementerian Perdagangan sangat mendukung upaya untuk melahirkan usaha mikro kecil. Salah satunya dengan memperkenalkan peluang usaha, yang ke depan diharapkan bisa menjadi usaha waralaba.

"Kementerian Perdagangan memiliki 3 fokus program kerja, salah satunya pengembangan pasar dalam negeri. Karena itu, kita ingin barang dalam negeri dan jumlah pengusaha dalam negeri semakin banyak," jelasnya.

Menurut dia, saat ini jumlah rasio wirausaha di Indonesia baru mencapai 3,1%. Angka ini masih kalah jauh dibandingkan Malaysia yang mencapai 4,8%, Singapura 8% dan Amerika 12%.

"Pekerjaan rumah kita masih banyak. Untuk itu, kita harus terus menumbuhkan entepreneur baru di Indonesia," tandasnya.



Puluhan peluang usaha

IFBC di Bandung merupakan penyelenggaraan pameran ke-173 dari rangkaian roadshow nasional yang telah konsisten mendukung pertumbuhan wirausaha sejak 2006.

Fredy Ferdianto, Public Relations Neo Expo Promosindo, menyatakan IFBC mengusung tema “Energizing Entrepreneurship,”. IFBC 2025 Bandung menghadirkan puluhan peluang usaha potensial dari berbagai sektor, mulai dari waralaba, kemitraan, keagenan, distributor, hingga investasi.

Kegiatan ini turut mendapat dukungan penuh dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Pemerintah Kota Bandung.

Setelah Bandung, IFBC 2025 akan digelar di Surabaya dan Tangerang. Partisipasi brand retail sustainable hadir seperti Alfamart, Indomaret, TMI, Indogrosir, dan Depo Air Minum Biru yang siap membuka kemitraan untuk calon mitra yang tertarik.

Peluang usaha laundry pun juga hadir sebagai referensi pilihan bisnis tahan lama seperti Maytag, Maxpress Laundromat, Netto Laundromat, LG Commercial Laundry dan Berani Laundry yang hadir di pameran IFBC 2025 Bandung.

Peluang usaha minuman kekinian juga hadir menjadi referensi usaha diantaranya Mo Juice, Joomba, Sekian Kopi, Seger Bener, Smartfolks Coffee, Makashiya, Misnow, Minum Es Indonesia, Es Teler Kapten, Tauke Kopitiam, Holly Tea, Kopi dari Hati, Tentang Kopi, Tempat Bercakap, Cinta Sjatea, Kopi Sewindu, Teman Nongkrong, Teman Ice Cream & Tea, Teman Minum, Natsu Japanese Ice Cream & Coffee, dan Luisant Coffee.

Pada segmentasi kuliner, para pengunjung dapat mengunjungi Nasi Goreng Lidah Mertua, Bakso KampungQu, Bakso Baling, Warung Bakakak Sampurasun Nusasari, Warung Agam Medan, Gultik Blok M, Minang Sepakat, Sambal Bakar Foodbank, Warteg Sehati Bahari, Kharisma Bahari, Subsidi Bahari, Warteg Putri Bahari, Bebek Sambal Nusantara, Selera Bahari, Pagaruyuang, Selera Sambal, Karunia Warteg Bahari, Bebek Cabe Rawit, Makan Dulu, dan Warteg Iklas Bahari.

Hadir pula peluang usaha kuliner modern yang menawarkan sistem bisnis terarah seperti Kanemura Japanese Food, Kaneramen, Pide Turkish Pizza, Istanbul Kebab, Burger Bangor, Si Kriuk, More Chicken, Albaith Chicken, Al Mazzeh, Boome Burger, Tokio Street, Tokio Go, O-Sreng, King’s Cafe Pool, Tentang Pasta, You Need Me, You Love Mee, Just Do Eat, Bakmie Woy!, Tahu Run, dan Jeol Food Indonesia.

Peluang usaha kue viral juga hadir di pameran seperti Lucky Cheese, Yummy Coin, Pang Waffle, Floofy Coin, dan Rotinya Rakyat.

Segmen kesehatan dan perawatan menghadirkan berbagai peluang bisnis menarik dengan beragam brand yang siap dikembangkan seperti Dawa Herbal, Apotek Farma Kita, Makaffah Salon & Bridal, Barbersmart, The Ajudan, Skinpedia, Fukuo Japanese, Luisant, Luvenza, dan Barberpedia.

Pengunjung yang tertarik memiliki bisnis pendidikan juga dapat bergabung dengan Ohxem Edu My. Tak kalah menarik peluang usaha pada sektor otomotif juga hadir mulai dari cuci bersih hingga auto detailing seperti Autoone, Washmart, Vivo Carwash, Scudetto, Otopia, Rocket Carwash, Garage Auto Studio, dan Gas Paint Protection Film.

Pengunjung yang tertarik dengan bisnis lifestyle dapat mengunjung stand Shoessmart, Vapesmart, dan Curves Indonesia. Verona juga hadir menawarkan ragam pruduk home appliances kekinian di pameran IFBC 2025 Bandung.



Diskusi



IFBC 2025 Bandung tak hanya mempertemukan peluang usaha, tapi juga memperkaya wawasan pelaku bisnis lewat berbagai program unggulan. Mulai dari seminar interaktif hingga inspira talks yang menggugah, pengunjung diajak terlibat dalam diskusi dan pelatihan yang membuka jalan kolaborasi dan memperluas jejaring usaha.

Sejumlah diskusi juga digelar dalam pameran ini. Di antaranya dibawakan oleh tim dari Universitas Katolik Parahyangan, Sarosa Consulting, Kementerian Perdagangan, FT Consulting, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia, serta IWAPI Jawa Barat dan Indomaret.

Hanya tiga hari, pameran IFBC 2025 Bandung dibuka mulai pukul 10.00 WIB hingga 20.00 WIB di Graha Manggala Siliwangi. Datang dan wujudkan impian anda jadi pengusaha.