The Grand Central dari Maja Family Dibuka, Destinasi Gaya Hidup Baru di Kota Bandung

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meresmikan dibukanya The Grand Central di Kota Bandung(ISTIMEWA)

KELOMPOK usaha Maja Family membuat The Grand Central di Jl Teuku Umar No 7, Kota Bandung. Mengusung konsep compound modern, The Grand Central menghadirkan pengalaman gaya hidup urban yang dinamis melalui beragam fasilitas dan tenant unggulan.

Sebagai destinasi terbaru di tengah kota, The Grand Central memadukan olahraga lifestyle, kuliner, dan komunitas kreatif dalam satu kawasan.

Pengunjung kini dapat menikmati permainan padel di Grand Central Court, menyantap burger dan aneka menu khas dari Byurger Park, memanjakan lidah dengan menu khas ceremonial matcha di Gacha-Gacha, hingga mencicipi cita rasa khas bakso otentik dari Bakso TU.

Sejumlah tokoh menghadiri grand opening The Grand Central. Di antaranya Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Komjen (purn) Suhardi Alius serta Letjen TNI Bobby Rizal Makmun.

Kehadiran para tamu undangan ini mencerminkan dukungan kuat terhadap inisiatif pengembangan ruang publik yang mendukung gaya hidup sehat dan kolaboratif khususnya di Kota Bandung.

Menurut Omar Karim Prawiranegara, Chief Marketing Officer Maja Family, kehadiran The Grand Central Court Bandung merupakan wujud komitmen Maja Group untuk mendukung gaya hidup sehat masyarakat, khususnya di Kota Bandung. Kehadirannya sekaligus membuka peluang ekonomi lokal melalui fasilitas olahraga modern dan restoran yang ramah keluarga.

"Dengan mengusung tagline “A New Destination for Sports, Flavors, and Good Times in Bandung”, The Grand Central Court tak hanya menawarkan lapangan padel, namun juga menjadi tempat bagi komunitas untuk berinteraksi dan menjaga gaya hidup aktif," tandasnya.



Ruang publik sehat



Sementara Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan bahwa ruang seperti The Grand Central Court penting untuk mendukung gaya hidup aktif dan kolaboratif di Kota Bandung yang telah ditetapkan sebagai UNESCO Creative City.

“Bandung butuh lebih banyak ruang publik yang sehat, terbuka, dan mendorong partisipasi komunitas. The Grand Central Court jadi contoh bagus bahwa olahraga dan gaya hidup bisa dipadukan dalam satu ruang yang inklusif,” ujarnya.

Dengan lokasi strategis di pusat kota dan desain ruang yang terbuka, nyaman, serta penuh karakter, The Grand Central siap menjadi ikon baru destinasi gaya hidup di Kota Bandung.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi di www.majafamily.com atau halaman @grandcentralcourt, @byurgerpark.bdg, @bakso.teukumar, @gachaaa.matcha dan @majafamily di Instagram.