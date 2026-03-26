WNI di Taiwan Terkonfirmasi Mengidap DBD dan Mendapatkan Perawatan Intensif

Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
SEORANG pria warga negara Indonesia (WNI) dikonfirmasi mengidap demam berdarah dengue (DBD) setelah tiba di Taiwan, dan telah mendapatkan perawatan di rumah sakit, kata otoritas kesehatan Kaohsiung.
Departemen Kesehatan Kota Kaohsiung mengatakan bahwa ini menjadi kasus impor DBD kedua tahun ini yang tercatat dari pria WNI berusia 20-an tahun yang memasuki Taiwan. Di mana dia dicegat di bandara karena demam, kemudian menjalani tes cepat NS1 yang menunjukkan hasil negatif.
Petugas pencegahan epidemi kemudian memberi tahu pasien bahwa melalui program insentif, Departemen Kesehatan dapat membantu mengatur rawat inap sambil menunggu pemeriksaan PCR.
Namun, pasien menolak dan pergi ke rumah temannya pada hari yang sama. Ia keluar untuk makan, sebelum hasil PCR hari Minggu menunjukkan hasil positif dan kasus pun terkonfirmasi.
Departemen Kesehatan menyatakan langkah penanggulangan darurat segera diaktifkan, termasuk pembersihan sumber perkembangbiakan nyamuk di dalam dan luar ruangan tempat tinggal serta aktivitas pasien, serta penyemprotan insektisida untuk pemberantasan nyamuk.
Departemen tersebut mengingatkan bahwa pendatang yang demam saat masuk Taiwan akan diberikan kupon senilai NT$500 (Rp266.382) jika bersedia bekerja sama dalam penyelidikan epidemiologis dan menunggu hasil tes cepat NS1.
Bagi yang hasil NS1-nya negatif dan bersedia dirawat di rumah sakit yang ditentukan hingga hasil PCR keluar, biaya perawatan selama rawat inapnya akan ditanggung (tidak termasuk makan dan kamar khusus berbayar). Ia akan menerima kupon senilai NT$1.000, kata departemen tersebut.
Biaya taksi dari bandara ke rumah sakit yang ditentukan akan diganti sesuai bukti, sementara jika hasil PCR kemudian terkonfirmasi positif, pasien akan mendapat tambahan bonus NT$2.500, kata departemen tersebut.
Departemen Kesehatan mengingatkan warga yang mengalami gejala dalam kurun waktu 14 hari setelah datang ke Taiwan usai memasuki daerah berisiko tinggi untuk segera berobat ke fasilitas kesehatan mitra penanganan DBD dan memberi tahu dokter riwayat perjalanan dan aktivitasnya. (Z-2)
Jepang umumkan jadwal pengerahan rudal darat-ke-udara di Pulau Yonaguni pada 2031. Langkah ini menjadi sinyal ketegasan Tokyo di tengah ketegangan dengan Tiongkok.
Tiongkok melarang ekspor barang dwiguna ke 20 entitas pertahanan Jepang, termasuk Mitsubishi Heavy Industries dan Kawasaki Heavy Industries.
Jepang tangkap kapal nelayan Tiongkok di Nagasaki. Ketegangan meningkat seiring sikap keras PM Sanae Takaichi terkait isu Taiwan dan ancaman militer Beijing.
Dalam pembicaraan telepon terbaru, Xi Jinping memperingatkan Donald Trump soal penjualan senjata ke Taiwan, sembari membahas kesepakatan dagang kedelai.
Pada babak 32 besar, Fajar/Fikri mengandaskan perlawanan ganda Taiwan Chen Zhi Ray/Lin Yu Chieh lewat dua gim langsung 21-16, 21-10.
PEMERINTAH Indonesia tengah menyiapkan evakuasi gelombang kedua warga negara Indonesia atau WNI dari Iran di tengah meningkatnya ketegangan konflik di kawasan Timur Tengah.
Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan kepulangan 22 WNI dari Iran merupakan bukti kehadiran negara dalam melindungi warganya di tengah situasi darurat internasional.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengevakuasi 32 Warga Negara Indonesia dari Iran
Menlu Sugiono ungkap sulitnya evakuasi WNI dari Iran akibat penutupan ruang udara. Cek jadwal kedatangan 10 WNI berikutnya pada 11 Maret 2026 di sini.
Kemlu imbau WNI tunda perjalanan ke Timur Tengah akibat eskalasi keamanan. Simak update repatriasi 22 WNI dari Iran per 10 Maret 2026 di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved