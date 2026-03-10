Menlu Ungkap Tantangan Evakuasi WNI dari Iran

Menlu Sugiono saat menyambut gelombang pertama pemulangan 22 WNI di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (10/3).(Metrotvnews/Athiyya Nurul Firjatillah)

KEMENTERIAN Luar Negeri mengungkap sejumlah tantangan dalam proses evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Iran di tengah situasi keamanan kawasan Timur Tengah. Proses repatriasi tidak hanya bergantung pada kesiapan logistik, tetapi juga dipengaruhi kondisi keamanan dan kebijakan negara yang menjadi jalur evakuasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Sugiono saat menyambut gelombang pertama pemulangan 22 WNI di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (10/3).

Sugiono menyebut pemerintah terus memantau perkembangan situasi di Iran dan kawasan Teluk sejak meningkatnya ketegangan militer di wilayah tersebut. Koordinasi dilakukan secara intensif dengan berbagai perwakilan Indonesia di negara terkait.

Baca juga : Kemlu Imbau WNI Tunda Perjalanan ke Timur Tengah

“Sejak terjadinya serangan yang dilancarkan oleh baik Amerika Serikat dan Israel ke Iran maupun dari Iran ke negara-negara tetangga di Teluk kami dari Kementerian Luar Negeri terus melakukan koordinasi yang sangat erat dengan perwakilan-perwakilan kita yang ada di negara-negara tersebut,” kata Sugiono.

Ia menjelaskan terdapat berbagai variabel yang memengaruhi proses repatriasi WNI. Pemerintah harus mempertimbangkan situasi keamanan di lapangan, aturan dari otoritas setempat, hingga kesiapan jalur transportasi yang dapat digunakan untuk evakuasi.

Menurut Sugiono, kondisi wilayah udara yang tidak selalu terbuka serta keterbatasan jalur perjalanan menjadi salah satu faktor yang membuat proses pemulangan harus direncanakan secara cermat.

Baca juga : Konflik Meluas, Indonesia Pantau Kondisi WNI di Kawasan Timur Tengah

“Banyak faktor yang menjadi variable di dalam proses repatriasi ini baik itu situasi keamanan setempat kemudian aturan yang dikeluarkan oleh otoritas tempat kemudian juga logistiknya, jalur-jalur evakuasinya negara mana yang wilayah udaranya terbuka mana yang tertutup, perjalanan mana yang harus dilakukan dan sebagainya,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga harus berkoordinasi dengan sejumlah negara yang dilalui selama proses evakuasi, baik melalui jalur udara maupun darat. Dalam beberapa kasus, jalur udara dapat ditutup akibat situasi keamanan sehingga evakuasi harus dilakukan melalui negara tetangga sebelum diterbangkan ke Indonesia.

Meski menghadapi berbagai tantangan, pemerintah memastikan proses pemulangan WNI terus dilakukan secara bertahap. Kementerian Luar Negeri juga mengimbau bagi WNI di Iran yang ingin mengikuti repatriasi ke Tanah Air untuk dapat segara mengurus prosesnya.

Sebelumnya, pemerintah telah memulangkan 22 WNI dari Iran melalui gelombang pertama evakuasi pada hari ini sebagai langkah perlindungan bagi warga negara di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Kemudian 10 WNI lainnya dijadwalkan tiba pada esok hari di area kedatangan internasional terminal 3 Bandara Sorkarno Hatta, Rabu 11 Maret 2026 pukul 18.00 WIB. (P-4)