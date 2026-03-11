Pemerintah Siapkan Evakuasi Gelombang Kedua WNI dari Iran

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
PEMERINTAH Indonesia tengah menyiapkan gelombang evakuasi WNI dari Iran di tengah meningkatnya ketegangan konflik Timur Tengah. Proses keberangkatan disegerakan setelah tahapan administrasi dan keimigrasian diselesaikan di KBRI Teheran.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Vahd Nabyl Mulachela mengatakan pendataan terhadap WNI di Iran yang akan mengikuti proses evakuasi lanjutan dilakukan oleh KBRI.
“Pendataan untuk evakuasi kloter berikutnya sudah dilakukan,” kata Vahd Nabyl ketika dihubungi, Rabu (11/3).
Kemenlu menyatakan terus berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia di wilayah tersebut untuk memastikan proses pemulangan berjalan lancar dan aman. WNI yang hendak kembali ke Tanah Air juga diminta berkoordinasi ke KBRI.
“Kemlu terus berkoordinasi erat dengan perwakilan RI yang terdampak. Kami juga mengimbau WNI di Iran agar segera menghubungi KBRI untuk berkoordinasi terkait proses evakuasi,” ucap Vahd Nabyl.
Sebelumnya, pemerintah telah memfasilitasi pemulangan bertahap WNI dari Iran menyusul meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah.
Evakuasi gelombang pertama dilakukan pada Selasa (10/3). Evakuasi helombang pertama dilakukan terhadap 32 WNI. Mereka terlebih dahulu menempuh perjalanan ke Azerbaijan sebelum terbang ke Indonesia.
Berdasarkan catatan KBRI Teheran, jumlah WNI yang tercatat berada di Iran adalah 329 orang, yang mayoritas berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa dengan konsentrasi utama di Kota Qom. Sisanya merupakan pekerja migran serta para ekspatriat. (H-3)
