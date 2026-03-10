Headline
Pemerintah tak Reaktif Respons Harga Minyak

Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Kesaksian WNI di Teheran: Rudal Setiap Hari di Bandara Imam Khomeini

Media Indonesia
10/3/2026 23:20
Kesaksian WNI di Teheran: Rudal Setiap Hari di Bandara Imam Khomeini
Ilustrasi.(Freepik)

KETEGANGAN geopolitik di Timur Tengah bukan sekadar berita di layar televisi bagi Tetap Segar, 58. Teknisi pesawat asal Kabupaten Tangerang, Banten ini, merasakan langsung bagaimana langit Teheran, Iran, bergejolak akibat gempuran rudal hampir setiap hari.

Segar merupakan satu dari 22 warga negara Indonesia (WNI) gelombang pertama yang berhasil dievakuasi dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa (10/3/2026). Ia menceritakan bagaimana situasi keamanan di Iran sudah tidak lagi kondusif bagi warga asing.

Saksikan Ledakan di Bandara Imam Khomeini

Bekerja sebagai teknisi pesawat membuat Segar berada di titik paling krusial, yakni Bandara Internasional Imam Khomeini (IKA) dan Bandara Mehrabad (THR). Kedua lokasi ini menjadi saksi bisu serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran.

Baca juga : Kemenlu RI Evakuasi 22 WNI dari Iran, Menlu Sugiono: Segera Lapor KBRI

"Hampir setiap hari serangan itu terjadi. Lokasi kerja saya tepat di bandara internasional dan domestik, jadi saya melihat langsung gempuran-gempuran rudal tersebut," ujar Segar saat ditemui pasca-mendarat di tanah air.

Meski situasi mencekam, Segar mencatat fenomena unik yaitu warga lokal terlihat sudah terbiasa dengan suara ledakan. Namun, bagi warga pendatang, ketidakpastian tersebut memaksa perusahaan tempatnya bekerja untuk menghentikan aktivitas total dan memulangkan pekerja ke asrama.

Status Siaga: Selama beberapa pekan terakhir, perusahaan tempat Segar bekerja menerapkan status siaga tinggi dengan meliburkan seluruh operasional teknis untuk menghindari jatuhnya korban jiwa di area bandara.

Baca juga : Kemenlu Imbau WNI di Iran Waspada usai Serangan Udara AS-Israel

Proses Evakuasi via Jalur Azerbaijan

Menyadari situasi yang tidak kunjung reda, Segar memutuskan untuk mendaftarkan diri ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran. Ia memilih jalur repatriasi pemerintah karena merasa lebih aman dan terkoordinasi.

Perjalanan pulang Segar dan 21 rekan lain tidaklah singkat. Mereka harus menempuh jalur evakuasi melalui Baku, Azerbaijan, sebelum diterbangkan menggunakan Turkish Airlines menuju Jakarta. Selama proses tersebut, petugas KBRI memberikan pendampingan penuh untuk memastikan keselamatan para WNI.

Update Evakuasi: Gelombang Kedua Segera Menyusul

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono yang menyambut rombongan ini menyatakan bahwa pemerintah tidak berhenti pada gelombang pertama saja. Saat ini, koordinasi erat terus dilakukan dengan perwakilan RI di luar negeri untuk memantau sisa WNI yang masih terjebak.

"Sore ini ada 22 WNI yang kembali di gelombang pertama. Besok, 10 orang lagi dijadwalkan berangkat dari Iran," jelas Menlu Sugiono. Secara total, terdapat 36 WNI yang telah mendaftarkan diri untuk dipulangkan pada tahap kedua.

Pemerintah Indonesia terus mengimbau seluruh WNI di kawasan konflik untuk tetap waspada dan segera menjalin komunikasi dengan KBRI jika situasi di wilayah masing-masing semakin memburuk.

FAQ: Kesaksian WNI Terkait Konflik Iran 2026

  • Bagaimana kondisi warga di Teheran saat serangan terjadi? Menurut kesaksian WNI, warga lokal cenderung tenang karena sudah terbiasa, namun aktivitas perkantoran dan bandara banyak yang dihentikan.
  • Lewat jalur mana WNI Iran dievakuasi? Evakuasi gelombang pertama dilakukan melalui jalur darat/udara ke Baku, Azerbaijan, baru kemudian diterbangkan ke Indonesia.
  • Berapa banyak WNI yang masih di Iran? Masih ada sekitar 36 WNI yang terdata untuk dievakuasi pada gelombang berikutnya. (Ant/I-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Wisnu Arto Subari
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved