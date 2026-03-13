Netanyahu Blak-blakan Ingin Gulingkan Mojtaba Khamenei

Headline
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk pertama kali tampil sejak konflik AS-Israel vs Iran pecah. Netanyahu mengungkap ambisi akan menggulingkan rezim Iran yang kini dipimpin Mojtaba Khamenei.
Dalam pengarahan yang disiarkan televisi pada Kamis waktu setempat, Netanyahu menyatakan operasi militer gabungan tengah memberikan tekanan besar terhadap Iran serta kelompok bersenjata Lebanon, Hezbollah.
“Kami sedang menghancurkan Iran dan Hizbullah,” kata Netanyahu.
Pernyataan itu disampaikan Netanyahu tak lama setelah pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei, mengeluarkan pesan pertamanya kepada publik. Dalam pernyataannya, Mojtaba berjanji akan membalas kematian warga Iran yang gugur dalam konflik yang sedang berlangsung.
Netanyahu mengatakan pemerintahannya kini menambahkan tujuan baru dalam konflik tersebut yakni menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyat Iran menggulingkan pemerintahan ulama di Teheran. Netanyahu juga menyampaikan komentar langsung terhadap Mojtaba Khamenei.
“Saya menambahkan tujuan ketiga, yaitu menciptakan kondisi bagi rakyat Iran untuk menjatuhkan rezim ini,” ujarnya.
“Kami telah menyingkirkan tiran lama, dan tiran baru boneka Garda Revolusi bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya di depan publik,” katanya.
Netanyahu menegaskan dua sasaran utama lainnya tetap tidak berubah yaitu mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir serta menghancurkan kemampuan rudal balistik negara itu.
Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga mendesak pemerintah Libanon untuk mengambil langkah tegas terhadap Hizbullah, yang disebut turut melancarkan serangan rudal ke wilayah Israel. Ia menegaskan Israel siap bertindak apabila Beirut tidak mengambil langkah tersebut.
“Saya sudah mengatakan kepada pemerintah Lebanon beberapa hari lalu, kalian sedang bermain dengan api jika terus membiarkan Hizbullah beroperasi, melanggar komitmen untuk melucuti mereka,” kata Netanyahu.
“Sudah waktunya kalian melakukan itu. Jika tidak, maka jelas kami yang akan melakukannya,” ujarnya. (AFP/H-3)
