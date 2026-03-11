PBB: Deportasi Ribuan Anak Ukraina ke Rusia Adalah Kejahatan Kemanusiaan

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
KOMISI Penyelidikan Internasional Independen PBB untuk Ukraina merilis laporan terbaru yang mempertegas adanya pelanggaran hukum internasional berat dalam konflik yang terus berkecamuk. PBB menyatakan deportasi dan pemindahan paksa anak-anak Ukraina ke wilayah Rusia bukan sekadar dampak perang, melainkan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.
Dalam laporan tersebut, otoritas Rusia "pada tingkat tertinggi" disebut telah mendeportasi ribuan anak dari wilayah pendudukan di Ukraina. Komisi PBB menegaskan bahwa keterlibatan langsung Presiden Vladimir Putin telah "terlihat sejak awal" proses pemindahan tersebut.
Data pemerintah Ukraina menunjukkan angka yang mengejutkan. Hampir 20.000 anak telah dikirim secara ilegal ke Rusia dan Belarusia. Sejauh ini, Komisi PBB telah mengidentifikasi 1.205 kasus spesifik anak-anak yang dibawa oleh Moskow sepanjang tahun 2022.
Nasib mereka pun kian memprihatinkan. Laporan tersebut mengungkapkan 80% dari anak-anak ini belum dikembalikan ke tanah air mereka. Banyak orang tua dan wali yang hingga hari ini tidak mengetahui keberadaan anak-anak tersebut. PBB menilai tindakan ini sebagai penghilangan paksa dan penundaan repatriasi yang tidak dapat dibenarkan.
Mayoritas anak-anak berasal dari wilayah Donetsk dan Luhansk. Sesaat sebelum invasi penuh dimulai, Moskow mengevakuasi mereka dengan dalih ancaman serangan dari Ukraina. Setibanya di Rusia, anak-anak ini ditempatkan di panti asuhan atau keluarga asuh dan diberikan kewarganegaraan Rusia.
Kondisi di tempat penampungan dilaporkan sangat koersif. Seorang anak di panti asuhan Rusia bahkan diberitahu oleh staf bahwa negaranya, Ukraina, "sudah tidak ada lagi, semuanya telah terbakar, dan orang tuamu kemungkinan besar sudah mati."
Penderitaan ini juga dirasakan oleh para orangtua yang tertinggal. "Saya masih mencari putri saya, dan saya sangat takut dengan apa yang mungkin dia pikirkan tentang saya dan bagaimana dia bertahan hidup [di Rusia], di mana banyak orang membenci orang Ukraina," ungkap seorang ibu dalam laporan tersebut.
Moskow secara konsisten membantah tuduhan pemindahan paksa. Vladimir Putin sempat menyatakan bahwa narasi penculikan anak adalah cerita yang "berlebihan" dan mengklaim mereka justru "diselamatkan" dari zona perang.
Namun, pada tahun 2023, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin dan Komisioner Hak Anak Rusia, Maria Lvova-Belova. Lvova-Belova bahkan secara terbuka mengakui telah "mengasuh" seorang remaja laki-laki dari Mariupol dan melakukan "re-edukasi" meskipun remaja tersebut awalnya menolak dibawa ke Rusia.
Hingga saat ini, Ukraina melaporkan baru berhasil memulangkan sekitar 2.000 anak. Di tengah upaya diplomatik yang melibatkan berbagai pihak internasional, konflik yang telah memasuki tahun kelima ini telah menelan lebih dari 15.000 korban jiwa sipil dan menyebabkan jutaan orang mengungsi. (BBC/Z-2)
Pengadilan Cili menelaah pengaduan kejahatan perang terhadap mantan penembak jitu Israel, Rom Kovtun, atas dugaan pelanggaran HAM saat bertugas di Gaza.
Tiga jurnalis Palestina tewas saat bertugas untuk lembaga bantuan Mesir di Gaza.
Laporan NYT mengungkap AS menggunakan pesawat samaran sipil dalam serangan kapal Venezuela, memicu dugaan kejahatan perang dan taktik terlarang 'perfidy'.
Menhan Pakistan Khawaja Asif sebut AS standar ganda: Harusnya tangkap PM Israel Netanyahu sebagai penjahat kemanusiaan, bukan culik Presiden Venezuela Maduro.
Serangan lanjutan terhadap kapal diduga pengangkut narkoba di Karibia memicu reaksi keras dari anggota parlemen AS lintas partai.
Tanpa aliran minyak ini, rantai pasokan global akan terganggu parah. Dengan pasokan yang terbatas dan permintaan yang meningkat, harga kemungkinan akan naik.
Trump panik harga minyak melonjak akibat perang Iran-Israel. Washington berencana cabut sanksi negara penghasil minyak demi stabilkan pasar dan pasokan global.
Rosatom evakuasi ratusan pekerja dan keluarga dari PLTN Bushehr, Iran. Pembangunan Unit 2 dan 3 dihentikan sementara akibat situasi keamanan yang kian membahayakan.
Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan negaranya tengah meningkatkan pasokan minyak dan gas kepada sejumlah mitra dekat yang dianggap dapat merekaa andalkan di berbagai kawasan dunia.
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksi empat kali lipat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved