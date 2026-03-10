Harga Minyak Dunia Kembali Meroket Sejak 2022, Ini Dampak Turunannya

Kilang Minyak(Antara)

UNTUK pertama kalinya sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, harga minyak meroket melewati $100 per barel minggu ini, didorong oleh ketidakpastian energi yang berkelanjutan setelah perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari.

Sekitar 20% minyak dunia berasal dari wilayah Teluk, dan sebagian besar dikirim dengan kapal tanker besar melalui Selat Hormuz. Jalur air sempit ini, yang terletak di antara Iran dan Oman, hanya memiliki lebar 21 mil laut (39 km) pada titik tersempitnya.

Lebih dari 20 juta barel minyak melintas melalui selat ini setiap hari, yang merupakan seperlima dari konsumsi minyak bumi global dan mencakup seperempat dari seluruh minyak yang diperdagangkan melalui laut.

Baca juga : Trump Panik! Sanksi Minyak Rusia dan Venezuela Dicabut demi Redam Efek Perang Iran

Menurut Badan Informasi Energi AS (EIA), lebih dari tiga perempat pasokan minyak dunia (79,8 juta barel per hari) diangkut melalui laut, disalurkan melalui sejumlah titik rawan kritis tanpa alternatif transit yang mudah.

Mengapa harga minyak melonjak?

Sejak perang Iran dimulai, lalu lintas maritim melalui Selat Hormuz hampir terhenti total. Serangan terhadap kapal dan gangguan terhadap peralatan navigasi telah mendorong sebagian besar operator untuk menambatkan kapal mereka di tepi perairan daripada mengambil risiko menyeberang.

Tanpa aliran minyak ini, rantai pasokan global akan terganggu parah. Dengan pasokan yang terbatas dan permintaan yang meningkat, harga kemungkinan akan naik, sehingga menekan konsumen dan bisnis.

Baca juga : Trump Sebut Perang Iran Segera Selesai, AS Pertimbangkan Ambil Alih Selat Hormuz

Meskipun harga sempat turun sebentar pada hari Senin setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan, "Perang ini sudah sangat lengkap ," para analis memperingatkan bahwa harga tinggi dapat berlanjut jika tidak ada kesepakatan yang tercapai antara Washington, Tel Aviv, dan Teheran untuk menghentikan perang.

“Ini semua tentang risiko,” kata Ismayil Jabiyev, analis rantai pasokan di CarbonChain, kepada Al Jazeera.

“Bayangkan Selat Hormuz dan drone murah. Ini bukan blokade fisik – Iran belum membangun tembok di seberang laut. Drone murah akan selalu menimbulkan risiko, bahkan jika semua lokasi peluncuran dihancurkan karena peluncuran drone tersembunyi dapat berlanjut selama berbulan-bulan. Selama permusuhan berlanjut, gangguan kemungkinan akan terus berlanjut. Saya tidak melihat kemajuan atau solusi nyata di masa mendatang,” tambah Jabiyev.

Negara mana saja yang paling bergantung pada minyak Timur Tengah?

Sekitar 89% minyak yang mengalir melalui Selat Hormuz ditujukan untuk pasar Asia, dengan China, India, Jepang, dan Korea Selatan sebagai pembeli utama.

Jika lalu lintas tetap dibatasi, eksportir Teluk akan terpaksa mencari rute alternatif, tetapi pilihannya terbatas dengan Pipa Minyak Mentah Timur-Barat milik Saudi Aramco dan Pipa Minyak Mentah Abu Dhabi milik Uni Emirat Arab (pipa Habshan-Fujairah) yang menawarkan kapasitas sekitar 4,7 juta barel per hari (bpd).

Jalur pipa Saudi membentang dari ladang minyak di timur ke pelabuhan Yanbu di Laut Merah, salah satu dari sedikit jalur utama yang sepenuhnya melewati selat tersebut. Namun, dari 7,2 juta barel per hari yang diekspor Arab Saudi pada bulan Februari, 6,38 juta barel per hari bergantung pada jalur melalui selat tersebut, menurut Kpler, sebuah perusahaan data dan analitik perdagangan global.

Gavekal Research, sebuah perusahaan riset makroekonomi independen, memperkirakan bahwa eksportir negara-negara Teluk, termasuk Iran, paling banyak dapat mengalihkan tambahan 3,5 juta barel per hari ke terminal di luar selat. Namun, selama sebagian besar lalu lintas kapal tanker masih ditangguhkan, dunia masih akan menghadapi kekurangan pasokan mendadak sekitar 15 juta barel per hari.

“Saya agak skeptis terhadap alternatif-alternatif itu. Ya, jalur pipa Timur-Barat dan jalur pipa Fujairah memang ada, tetapi dari segi kapasitas, keduanya tidak mendekati jalur utama,” kata Jabiyev kepada Al Jazeera.

“Ada juga jalur pipa Kirkuk-Ceyhan dari provinsi-provinsi utara Irak ke Turki, tetapi itu terbatas pada produksi ladang minyak di utara. Produksi utama Irak berasal dari ladang minyak di selatan, jadi sekali lagi, itu hanya pengganti sebagian, bukan pengganti penuh.”

Berapakah harga minyak tertinggi yang pernah tercatat?

Harga minyak naik ke level tertinggi selama krisis keuangan global. Pada 11 Juli 2008, minyak mentah Brent, patokan Eropa, mencapai $147,50 per barel sementara minyak mentah West Texas Intermediate, patokan AS, mencapai puncaknya di $147,27. Lonjakan tersebut didorong oleh kombinasi pelemahan dolar AS dan masuknya dana spekulatif dalam jumlah besar, bukan karena gangguan fisik terhadap pasokan.

Sepanjang sejarah, telah terjadi sejumlah guncangan pasar energi di mana pasokan minyak benar-benar terancam, yang paling terkenal adalah embargo minyak 1973, Perang Iran-Irak pada 1980-an, Perang Teluk 1990-1991, invasi Irak yang dipimpin AS pada 2003, dan invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.

“Saya pikir Perang Teluk 1990-91 adalah perbandingan yang paling tepat. Irak dan Kuwait bersama-sama mewakili dua produsen utama, dan gangguannya serius dan berkepanjangan – berlangsung sekitar setengah tahun atau lebih, meskipun fase militernya relatif singkat,” kata Jabiyev kepada Al Jazeera.

“Dunia mengalami harga minyak mentah yang tinggi dalam jangka waktu yang lama dan akhirnya menghadapi perlambatan ekonomi sebagai akibatnya. Hal itu membuatnya paling mirip dengan situasi kita saat ini: kemungkinan gangguan jangka panjang, harga tinggi yang berkelanjutan, dan risiko perlambatan ekonomi yang signifikan. Variabel kuncinya, seperti pada 1990, adalah seberapa cepat negara-negara yang terkena dampak dapat memulihkan infrastruktur produksi mereka dan mengaktifkan kembali pasokan.”

Bagaimana minyak mentah menjadi bensin?

Minyak mentah adalah bahan bakar fosil berwarna kuning kehitaman yang dipompa dari dalam tanah dan dimurnikan menjadi bahan bakar seperti bensin, solar, dan bahan bakar jet. Proses pemurnian juga menghasilkan berbagai barang rumah tangga.

Minyak diklasifikasikan berdasarkan kekentalan dan kandungan sulfur. Minyak mentah ringan dan manis memiliki kandungan sulfur rendah dan mudah dimurnikan sehingga lebih berharga. Setelah diekstraksi, minyak mentah dikirim ke kilang tempat panas memisahkannya menjadi produk-produk. Bahan bakar yang lebih ringan terbentuk pada suhu yang lebih rendah, sedangkan produk yang lebih berat, seperti aspal, membutuhkan panas yang jauh lebih tinggi.

Satu barel berisi 159 liter, atau 42 galon, minyak mentah. Setelah dimurnikan, satu barel biasanya menghasilkan sekitar 73 liter, atau 19,35 galon, bensin untuk menggerakkan mobil dan truk.

Produk apa saja yang dibuat dari minyak dan gas?

Minyak dan gas digunakan untuk lebih dari sekadar bahan bakar. Keduanya merupakan bahan baku untuk ribuan produk sehari-hari. Plastik, termasuk botol air, kemasan makanan, casing ponsel, dan jarum suntik medis, semuanya berasal dari minyak mentah.

Minyak mentah juga merupakan bahan tersembunyi dalam kain sintetis, seperti poliester, nilon, dan akrilik, yang terdapat dalam segala hal mulai dari pakaian olahraga hingga karpet. Selain itu, minyak mentah juga menjadi dasar industri kosmetik dalam produk-produk seperti petroleum jelly, lipstik, dan alas bedak.

Barang-barang rumah tangga juga bergantung pada bahan-bahan berbasis minyak, seperti deterjen pakaian, sabun cuci piring, dan cat, yang semuanya berasal dari produk petroleum.

Pasokan pangan global pada dasarnya dibangun di atas gas alam dalam bentuk pupuk, yang digunakan untuk meningkatkan hasil panen dan memastikan bahwa produksi pangan dapat memenuhi permintaan.

Harga minyak dan harga pangan bergerak seiring dengan harga energi, memengaruhi setiap tahap rantai pasokan pangan, mulai dari pupuk yang digunakan di ladang hingga truk yang mengangkut makanan dari ladang ke rak-rak supermarket.

Kenaikan harga minyak secara langsung memengaruhi pelayaran dan biaya transportasi.

“Urat nadi ekonomi global adalah transportasi,” kata ekonom David McWilliams kepada Al Jazeera. “Ini tentang memindahkan barang dari A ke B. Ini adalah masalah logistik, masalah rantai pasokan, dan pada akhirnya, transportasi adalah energi ekonomi global.”

Kekhawatiran akan stagflasi – inflasi yang meningkat dan pengangguran yang meningkat, yang secara historis dipicu oleh guncangan harga minyak besar – semakin meningkat. Para ekonom menunjuk krisis 1973, 1978, dan 2008 sebagai bukti bahwa setiap lonjakan harga minyak yang signifikan selalu diikuti, dalam beberapa bentuk, oleh resesi global.

Di negara-negara berpenghasilan rendah, di mana penduduknya menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk makanan dan mengimpor sejumlah besar biji-bijian dan pupuk, kenaikan harga minyak dapat dengan cepat menyebabkan kekurangan pangan. (Aljazeera/P-3)