Ini Tanda AS akan Kalah dari Iran

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
MESKIPUN Amerika Serikat (AS) telah mencapai kemajuan operasional besar terhadap Iran selama perang, sejauh ini AS gagal mendefinisikan secara jelas tujuan politik yang mengarah pada kemenangan, kata Andreas Krieg, profesor madya studi keamanan di King's College London.
“Itulah bagian yang hilang – bagaimana menerjemahkan keberhasilan operasional ini menjadi hasil politik yang lebih baik bagi kawasan, lebih baik bagi Iran, lebih baik bagi negara-negara Teluk, dan juga lebih baik bagi Amerika Serikat? Pertanyaan itu belum terjawab sampai sekarang,” kata Krieg kepada Al Jazeera.
“Tidak ada narasi yang menjelaskan seperti apa kemenangan itu,” tambahnya. “Dan bagi Iran, ini cukup sederhana: Selama mereka tidak kalah, mereka menang. Dan jika Amerika tidak menang, Amerika akan kalah.” (Aljazeera/P-3)
Ia menambahkan bahwa Iran berniat untuk memutus siklus perang-negosiasi-gencatan senjata dan kemudian perang lagi.
Dia juga ditanya apakah perang akan berakhir minggu ini, dan dia menjawab tidak, tetapi akan segera berakhir.
Keputusan ini pun memunculkan pertanyaan besar: apakah ini murni keputusan internal Iran, atau ada dinamika geopolitik yang lebih besar di baliknya?
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksi empat kali lipat.
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
