Pemerintah tak Reaktif Respons Harga Minyak

Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.

Cahya Mulyana
10/3/2026 21:22
Ini Tanda AS akan Kalah dari Iran
ilustrasi.(Freepik.)

MESKIPUN Amerika Serikat (AS) telah mencapai kemajuan operasional besar terhadap Iran selama perang, sejauh ini AS gagal mendefinisikan secara jelas tujuan politik yang mengarah pada kemenangan, kata Andreas Krieg, profesor madya studi keamanan di King's College London.

“Itulah bagian yang hilang – bagaimana menerjemahkan keberhasilan operasional ini menjadi hasil politik yang lebih baik bagi kawasan, lebih baik bagi Iran, lebih baik bagi negara-negara Teluk, dan juga lebih baik bagi Amerika Serikat? Pertanyaan itu belum terjawab sampai sekarang,” kata Krieg kepada Al Jazeera.

“Tidak ada narasi yang menjelaskan seperti apa kemenangan itu,” tambahnya. “Dan bagi Iran, ini cukup sederhana: Selama mereka tidak kalah, mereka menang. Dan jika Amerika tidak menang, Amerika akan kalah.” (Aljazeera/P-3)



Editor : Cahya Mulyana
