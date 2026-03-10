24 Jam, Sikap Trump Berubah-Ubah soal Akhir Agresi AS-Israel ke Iran

Presiden AS Donald Trump.(White House)

DALAM 24 jam terakhir, Trump telah mengirimkan pesan yang cukup bertentangan tentang berapa lama perang ini akan berlangsung. Kemarin sore, dia mengatakan bahwa mereka hampir selesai dalam hal penentuan waktu. Waktu pelaksanaannya sangat penting – hal ini menstabilkan pasar.

Kemudian dia mengadakan konferensi pers, dan yang dia katakan adalah bahwa jika Iran memutuskan untuk memblokir Selat Hormuz, AS akan menyerang mereka lebih keras daripada yang pernah mereka lakukan sebelumnya.

Dia juga ditanya apakah perang akan berakhir minggu ini, dan dia menjawab tidak, tetapi akan segera berakhir.

Trump selama ini fleksibel dengan tenggat waktu – sebenarnya tenggat waktu itu tidak terlalu berarti. Dia akan membuat keputusan, tetapi dia juga harus memikirkan aspek [hubungan masyarakat] dari hal ini dan apa yang sebenarnya telah mereka capai. Dia menginginkan perubahan rezim, dan itu jelas tidak terjadi saat ini.

Sementara itu, dalam sebuah unggahan di X, juru bicara militer Israel Avichay Adraee mengklaim bahwa tentara telah "mulai menyerang infrastruktur Hizbullah di pinggiran selatan Beirut", dan menambahkan bahwa detail lebih lanjut akan menyusul. (Aljazeera/P-3)