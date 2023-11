Kronologi Gencatan Senjata Israel-Hamas dan Pembebasan Sandera

GENCATAN senjata antara Hamas dan Israel dan rencana pembebasan sandera menjadi babak baru dalam situasi yang mencekam di Gaza, Palestina. Perundingan rahasia dilakukan berminggu-minggu dengan perantara Qatar dan membuahkan hasil di saat 14.000 warga Gaza terbunuh oleh serangan udara Israel. Begini kronologinya. Tidak lama setelah Hamas menahan ratusan orang dalam serangannya ke Israel Selatan pada 7 Oktober, pemerintah Qatar menghubungi Gedung Putih dengan sebuah permintaan membentuk tim kecil yang terdiri dari para penasihat untuk membantu mengupayakan pembebasan para tawanan tersebut. Upaya itu, akhirnya membuahkan hasil dengan diumumkannya kesepakatan pertukaran tawanan yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir serta disetujui oleh Israel, Hamas dan Amerika Serikat (AS). Kesepakatan rahasia ini termasuk keterlibatan diplomatik pribadi yang menegangkan oleh Presiden AS Joe Biden, yang mengadakan sejumlah percakapan mendesak dengan Emir Qatar dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada minggu-minggu menjelang kesepakatan. Negosiasi berjam-jam yang melelahkan ini juga melibatkan, termasuk Menteri Luar Negeri Antony Blinken, Direktur CIA Bill Burns, penasihat keamanan nasional Jake Sullivan dan wakilnya Jon Finer, serta utusan AS untuk Timur Tengah Brett McGurk. Dua pejabat yang terlibat dalam upaya tersebut memberikan rincian ekstensif tentang upaya yang menghasilkan kesepakatan di mana 50 sandera akan dibebaskan dengan imbalan 150 tahanan Palestina selama jeda pertempuran selama empat hari. Qatar minta dibentuk tim rahasia Tak lama setelah 7 Oktober, Qatar menghubungi Gedung Putih untuk informasi sensitif terkait para sandera dan potensi pembebasan mereka, kata para pejabat. Pihak Qatar meminta agar sebuah tim kecil, yang mereka sebut sebagai sel, dibentuk untuk menangani masalah ini secara pribadi dengan pihak Israel. Sullivan mengarahkan McGurk dan seorang pejabat Dewan Keamanan Nasional lainnya, Josh Geltzer, untuk membentuk tim tersebut. Hal ini dilakukan tanpa memberi tahu badan-badan AS terkait lainnya karena Qatar dan Israel menuntut kerahasiaan yang sangat tinggi dan hanya beberapa orang saja yang boleh tahu. McGurk, seorang diplomat kawakan dengan pengalaman mendalam di Timur Tengah, melakukan panggilan telepon setiap hari dengan Perdana Menteri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Dia melaporkan kembali kepada Sullivan dan Biden diberi pengarahan setiap hari mengenai prosesnya. Biden melihat langsung apa yang dialami oleh para korban serangan Hamas ketika ia mengadakan pertemuan yang emosional dan panjang pada tanggal 13 Oktober dengan keluarga-keluarga warga Amerika yang disandera atau belum ditemukan. Beberapa hari kemudian, Biden melakukan perjalanan ke Tel Aviv untuk melakukan pembicaraan pada 18 Oktober dengan Netanyahu. Pejabat tersebut mengatakan bahwa pembebasan para sandera merupakan fokus utama dalam diskusinya dengan Netanyahu dan kabinet perangnya, serta bantuan kemanusiaan. Lima hari kemudian, pada tanggal 23 Oktober, kerja tim Gedung Putih membantu pembebasan dua sandera Amerika, Natalie dan Judith Raanan. Dari luar kantor Sayap Barat Sullivan, McGurk, Sullivan, dan Finer melacak secara real time perjalanan para tawanan selama berjam-jam untuk keluar dari Gaza. Kembalinya kedua warga Amerika tersebut membuktikan bahwa kebebasan bagi para sandera dapat diperoleh dan memberikan keyakinan kepada Biden bahwa Qatar dapat membebaskan mereka melalui tim kecil yang telah dibentuk. Sekarang, proses intensif mulai dilakukan untuk membebaskan lebih banyak sandera. Ketika hal ini terjadi, Burns mulai berbicara secara teratur dengan direktur Mossad David Barnea. Biden melihat adanya peluang untuk mendapatkan pembebasan sejumlah besar sandera dan bahwa kesepakatan untuk para tahanan adalah satu-satunya jalan yang realistis untuk mendapatkan jeda dalam pertempuran. Israel memulai serangan darat di Gaza Pada 24 Oktober, Israel siap untuk melancarkan serangan darat di Gaza, pihak AS mendapat kabar bahwa Hamas telah menyetujui parameter kesepakatan untuk membebaskan wanita dan anak-anak, yang berarti jeda dan penundaan invasi darat. Para pejabat AS berdebat dengan pihak Israel apakah serangan darat harus ditunda atau tidak. Pihak Israel berargumen bahwa persyaratan tidak cukup tegas untuk menunda, karena tidak ada bukti kehidupan bagi para sandera. Hamas menyatakan bahwa mereka tidak dapat menentukan siapa yang ditahan hingga jeda pertempuran dimulai. Orang Amerika dan Israel memandang posisi Hamas tidak jujur. Pejabat tersebut mengatakan bahwa rencana invasi Israel telah diadaptasi untuk mendukung jeda waktu jika kesepakatan tercapai. Biden kemudian terlibat selama tiga minggu berikutnya dalam pembicaraan rinci ketika proposal tentang pembebasan sandera diperdagangkan bolak-balik. Tuntutan yang diajukan adalah agar Hamas menyerahkan daftar sandera yang ditahannya, informasi identitas mereka, dan jaminan pembebasan. "Prosesnya panjang dan rumit, komunikasi sulit dan pesan-pesan harus disampaikan dari Doha atau Kairo ke Gaza dan sebaliknya," kata para pejabat. Biden mengadakan pembicaraan telepon yang sebelumnya dirahasiakan dengan perdana menteri Qatar ketika pentahapan pembebasan mulai terbentuk. Di bawah kesepakatan yang mulai terbentuk, sandera perempuan dan anak-anak akan dibebaskan pada tahap pertama, bersamaan dengan pembebasan yang sepadan bagi tahanan Palestina dari pihak Israel. Pihak Israel bersikeras Hamas memastikan semua wanita dan anak-anak keluar dalam tahap ini. Pihak AS setuju, dan menuntut melalui Qatar bukti kehidupan atau informasi identifikasi untuk wanita dan anak-anak yang ditahan oleh Hamas. Hamas mengatakan dapat menjamin 50 orang pada tahap pertama, namun menolak untuk memberikan daftar kriteria identifikasi. Pada 9 November, Burns bertemu di Doha dengan pemimpin Qatar dan Barnea dari Mossad untuk membahas teks-teks kesepakatan yang muncul. Hambatan utama pada saat itu adalah Hamas belum secara jelas mengidentifikasi siapa yang mereka pegang. Tiga hari kemudian, Biden menelepon Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dan meminta untuk mengetahui nama-nama atau informasi identitas yang jelas dari 50 sandera, termasuk usia, jenis kelamin, dan kebangsaan. Tanpa informasi tersebut, kata pejabat itu, tidak ada dasar untuk melangkah lebih jauh. Tak lama setelah telepon dari Biden, Hamas mengeluarkan rincian untuk 50 sandera yang dikatakannya akan dibebaskan pada tahap pertama dari kesepakatan apapun. Biden dalam panggilan telepon pada 14 November mendesak Netanyahu untuk menerima kesepakatan tersebut, dan Netanyahu setuju. McGurk menemui Netanyahu pada hari yang sama di Israel. Saat keluar dari pertemuan, Netanyahu meraih lengan McGurk dan berkata "Kami membutuhkan kesepakatan ini" dan mendesak Biden untuk menelepon emir Qatar untuk persyaratan akhir, kata salah satu pejabat. Komunikasi putus di Gaza Ketika pembicaraan itu dilanjutkan, Biden sedang berada di San Francisco untuk menghadiri KTT Asia-Pasifik. Dia menelepon emir Qatar dan mengatakan kepadanya bahwa ini adalah kesempatan terakhir, dan emir tersebut berjanji untuk memberikan tekanan untuk menyelesaikan kesepakatan, kata para pejabat tersebut. "Presiden bersikeras bahwa kesepakatan itu harus diselesaikan, sekarang. Waktunya sudah habis," kata seorang pejabat. Pada tanggal 18 November, McGurk bertemu di Doha dengan perdana menteri Qatar. Burns dipanggil setelah dia berbicara dengan Mossad. Pertemuan tersebut mengidentifikasi celah terakhir yang tersisa menuju kesepakatan. Kesepakatan itu kini disusun untuk membebaskan perempuan dan anak-anak pada tahap pertama, tetapi dengan harapan untuk pembebasan di masa depan dan tujuan untuk membawa pulang semua sandera ke keluarga mereka. Di Kairo keesokan paginya, McGurk bertemu dengan kepala intelijen Mesir, Abbas Kamil. Kabar datang dari para pemimpin Hamas di Gaza bahwa mereka telah menerima hampir semua kesepakatan yang dicapai sehari sebelumnya di Doha. Hanya satu masalah yang tersisa, terkait dengan jumlah sandera yang akan dibebaskan pada tahap pertama dan struktur utama kesepakatan untuk memberi insentif bagi pembebasan di luar 50 wanita dan anak-anak yang diketahui. Berbagai kontak tambahan pun dilakukan dan kesepakatan akhirnya tercapai. (CNA/Z-4)

