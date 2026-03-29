Jaga Performa dan Cegah Cedera, Dokter Gizi Ingatkan Pentingnya Nutrisi bagi Atlet dan Masyarakat

Ilustrasi(Freepik)

DOKTER Spesialis Gizi Klinik RS Atma Jaya, Dr. dr. Nanny Djaya, Sp.GK, menekankan pentingnya pemahaman asupan nutrisi seimbang bagi masyarakat dan atlet. Hal ini krusial bukan hanya untuk menjaga daya tahan tubuh, tetapi juga untuk meminimalkan potensi cedera saat berolahraga.

Nanny menjelaskan bahwa kebutuhan nutrisi tubuh berubah seiring bertambahnya usia.

Penyesuaian Nutrisi Berdasarkan Usia

Bagi masyarakat umum, Nanny menyarankan adanya perubahan pola makan saat memasuki usia kepala tiga.

"Bagi masyarakat yang sudah berumur 30 tahun ke atas, penting untuk memperbanyak konsumsi protein dan mengurangi karbohidrat seiring bertambahnya usia," ujar Nanny, dikutip Minggu (29/3).

Selain itu, ia menyoroti minimnya pengetahuan masyarakat mengenai vitamin nootropik (seperti B1 dan B2). Padahal, sumber vitamin ini sangat mudah ditemukan dengan harga terjangkau pada bahan makanan lokal seperti kacang hijau, tahu, dan tempe.

Edukasi Suplemen dan Kreatin bagi Atlet

Terkait performa atlet, Nanny menyayangkan masih banyaknya kekeliruan dalam mengonsumsi suplemen akibat kurangnya pemahaman. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penggunaan creatine yang kini marak ditemukan dalam minuman energi.

Ia memperingatkan bahwa asupan gizi yang tidak seimbang atau penggunaan suplemen yang sembarangan justru dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

"Mengonsumsi creatine itu ada dosisnya sesuai kebutuhan, sehingga kalau seorang atlet ya memang harus berkonsultasi ke dokter nutrisi atau gizinya," tegasnya.

Melalui edukasi ini, diharapkan masyarakat dan atlet lebih bijak dalam menyusun menu harian serta berkonsultasi dengan ahli agar aktivitas fisik dapat dilakukan secara maksimal dan aman. (Ant/Z-1)