Deteksi Dini Kanker Makin Presisi Lewat Teknologi Nuklir Modern

Ilustrasi penggunaan PET/CT yang mampu memindai seluruh tubuh dalam satu kali proses dengan sensitivitas lebih tinggi(PubMed Central)

PERKEMBANGAN teknologi kesehatan terus bergerak cepat, termasuk dalam upaya mendeteksi kanker sejak dini. Salah satu pendekatan yang kini makin banyak digunakan di dunia medis adalah teknologi nuklir modern melalui metode pemindaian seperti PET scan.

Teknologi ini bekerja dengan cara yang berbeda dibandingkan pemeriksaan konvensional seperti CT scan atau MRI. Jika metode biasa hanya melihat bentuk organ, teknologi nuklir mampu membaca aktivitas sel di dalam tubuh.

Membaca Aktivitas Sel Sejak Awal

Dalam prosedur PET scan, pasien akan diberikan zat khusus bernama radiotracer dalam dosis kecil. Zat ini akan menyebar ke seluruh tubuh dan menandai sel yang aktif secara metabolik. Sel kanker, yang umumnya lebih aktif, akan menyerap lebih banyak zat tersebut.

Baca juga : Biograph Vision Quadra: Revolusi Deteksi Kanker Dini dengan PET/CT Scan Tercepat dan Terdini di Asia

Hasilnya, dokter bisa melihat potensi kanker bahkan sebelum terbentuk tumor yang terlihat secara fisik. Ini membuka peluang deteksi yang jauh lebih dini, saat penyakit masih berada di tahap awal.

Teknologi Terbaru Bikin Hasil Lebih Akurat

Inovasi di bidang ini tidak berhenti. Salah satu yang mulai banyak dibicarakan adalah teknologi total-body PET/CT, yang mampu memindai seluruh tubuh dalam satu kali proses dengan sensitivitas lebih tinggi.

Selain itu, penggunaan radiotracer generasi baru juga membuat deteksi semakin spesifik untuk jenis kanker tertentu, seperti kanker prostat atau tumor langka.

Baca juga : Kanker Masih Menempati Ranking Tiga Penyakit Mematikan di Indonesia

Perkembangan lain datang dari teknologi digital PET yang menggunakan sensor lebih canggih. Hasilnya, gambar yang dihasilkan lebih tajam dan mampu mendeteksi lesi berukuran sangat kecil.

Tidak Hanya Sekadar Deteksi, Tapi Juga Terapi

Menariknya, teknologi nuklir kini tidak hanya digunakan untuk diagnosis. Konsep theranostics memungkinkan satu jenis zat digunakan sekaligus untuk mendeteksi dan mengobati kanker. Pendekatan ini dinilai lebih efisien dan personal, karena terapi bisa langsung ditargetkan ke sel yang terdeteksi bermasalah.

Tetap Memerlukan Pertimbangan

Meski menjanjikan, teknologi ini masih memiliki keterbatasan. Biaya yang relatif tinggi dan kebutuhan fasilitas khusus menjadi tantangan, terutama di negara berkembang. Selain itu, meskipun paparan radiasi tergolong rendah, penggunaannya tetap harus diawasi secara medis.

Arah Masa Depan Deteksi Kanker

Teknologi nuklir modern membawa perubahan signifikan dalam dunia kesehatan. Deteksi kanker tidak lagi menunggu gejala muncul, tetapi bisa dilakukan lebih awal dengan tingkat akurasi yang tinggi.

Dengan perkembangan yang terus berlanjut, pendekatan ini diprediksi akan menjadi bagian penting dalam sistem deteksi dan penanganan kanker di masa depan. (PubMed Central/Z-1)