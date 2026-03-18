Inovasi My HPV-Test Bisa Bantu Deteksi Dini Kanker Serviks

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
KANKER serviks tetap menjadi salah satu ancaman kesehatan terbesar bagi perempuan di Indonesia. Menjawab tantangan tersebut, PT Prodia Widyahusada Tbk meluncurkan My HPV-Test, sebuah inovasi pemeriksaan Human Papillomavirus (HPV) risiko tinggi dengan metode pengambilan sampel mandiri (self-collection) yang dirancang untuk memperluas akses deteksi dini.
Deteksi dini merupakan kunci utama dalam menekan angka kematian akibat kanker serviks. Hal ini karena infeksi HPV risiko tinggi sering kali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal.
Dengan pemeriksaan HPV-DNA yang memiliki sensitivitas tinggi, infeksi dapat diidentifikasi jauh sebelum berkembang menjadi keganasan.
Selama ini, rendahnya angka skrining di Indonesia sering kali disebabkan oleh faktor psikologis, seperti rasa malu, cemas, hingga ketidaknyamanan saat menjalani pemeriksaan fisik oleh tenaga medis. My HPV-Test hadir untuk meruntuhkan batasan tersebut.
Melalui metode self-collection, pasien dapat mengambil sampel secara mandiri menggunakan swab khusus vagina tanpa perlu prosedur invasif di klinik.
Pendekatan ini menawarkan beberapa keunggulan strategis:
Integrasi layanan digital menjadi pembeda utama dalam kemudahan akses deteksi dini ini. Direktur Business & Marketing Prodia, Indriyanti Rafi Sukmawati, menjelaskan alur layanan yang memanjakan pasien:
“My HPV-Test dirancang agar perempuan dapat melakukan deteksi dini HPV dengan lebih nyaman dan praktis dari rumah. Pasien dapat memesan layanan ini melalui aplikasi U by Prodia atau menghubungi layanan Prodia, kemudian kit pemeriksaan akan dikirimkan langsung ke rumah. Setelah melakukan pengambilan sampel secara mandiri dengan mengikuti petunjuk yang tersedia, sampel akan dijemput oleh kurir dari cabang Prodia terdekat sehingga pasien tidak perlu datang ke klinik. Sampel kemudian dianalisis di laboratorium Prodia, dan hasil pemeriksaan dapat diakses secara digital oleh pasien,” jelas Indriyanti.
Pemeriksaan ini sangat direkomendasikan bagi perempuan usia 30 hingga 65 tahun yang aktif secara seksual.
Dengan mempermudah prosedur pemeriksaan, Prodia berharap partisipasi masyarakat dalam deteksi dini dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan.
Melalui My HPV-Test, deteksi dini bukan lagi dianggap sebagai prosedur medis yang menakutkan, melainkan langkah gaya hidup sehat yang praktis dan privat demi mencegah risiko penyakit serius di masa depan. (Z-1)
