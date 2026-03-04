Perkuat Silaturahmi, Kemendagri Gelar Buka Bersama dan Ceramah Ramadan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian(Doc Puspen Kemendagri)

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar acara buka bersama dan ceramah agama di Masjid An-Nuur Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (4/3/2026). Kegiatan yang menghadirkan penceramah Ustaz Hilman Fauzi tersebut diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Kemendagri.

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh pegawai untuk bersyukur atas berkat yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di bulan suci Ramadan, seluruh pegawai masih dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan dalam kondisi yang sehat walafiat. Selain itu, Mendagri juga mengajak para pegawai untuk melakukan kontemplasi, introspeksi diri, serta berbuat baik.

Apalagi, kata dia, Kemendagri memiliki peran yang sangat besar sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah. Kemudian, Kemendagri juga mendapatkan tugas untuk melakukan percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana wilayah Sumatera, serta rutin mengoordinasikan upaya pengendalian inflasi daerah. Berbagai tugas tersebut membutuhkan koordinasi dan soliditas yang kuat antarpegawai.

“Saya hanya berharap satu saja pada Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita semua benar-benar memanfaatkannya untuk memperbaiki dan mengintrospeksi diri masing-masing,” ujar Mendagri.

Jika dalam melaksanakan tugas tersebut seluruh pegawai memiliki sikap integritas, Mendagri percaya setiap pekerjaan yang diemban akan diberikan keberkahan. Selaku pimpinan di Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Mendagri berharap jajaran staf dan pegawai dapat meningkatkan keimanan secara optimal. Ia mengajak semua pihak untuk memanfaatkan momentum Ramadan sebagai upaya dalam memperbanyak pahala.

‘Dan [saya] doakan dan kita semua, kita semua akan mendapatkan keberkahan dari Allah Swt. dalam melaksanakan tugas-tugas kita,” tandasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Mendagri bersama jajaran menyerahkan bantuan kepada anak yatim dan sejumlah pegawai yang membutuhkan. Dalam suasana penuh khidmat, Mendagri juga menyimak ceramah agama yang disampaikan Ustaz Hilman Fauzi.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, Staf Ahli TP PKK Bidang Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga Yane Bima Arya, serta pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemendagri. (Adv)