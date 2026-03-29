5 Film Bioskop Wajib Ditonton April 2026, dari Horor Korea hingga Sekuel Hollywood

BULAN April selalu menjadi momen menarik bagi industri perfilman. Setelah periode awal tahun yang biasanya didominasi satu atau dua judul besar, deretan film baru mulai bermunculan dengan variasi genre yang lebih kaya.

Tahun ini, pilihan film bioskop April hadir dengan kombinasi yang kuat. Mulai dari drama emosional, horor lokal yang mencekam, hingga sekuel Hollywood yang sudah lama dinantikan. Bagi penonton, ini adalah waktu yang tepat untuk memperbarui daftar tontonan di bioskop.

Berikut rekomendasi film bulan April yang layak masuk watchlist kamu.

Film Jepang ini menawarkan kisah cinta yang lembut sekaligus emosional. Ceritanya mengikuti seorang pemuda yang membantu seorang gadis mengekspresikan perasaannya melalui puisi.

Seiring waktu, hubungan mereka berkembang dan emosi yang terpendam berubah menjadi karya musik yang indah. Film ini cocok untuk penonton yang menyukai drama romantis dengan nuansa melankolis dan storytelling yang hangat.

2. Salmokji: Whispering Water (8 April)

Buat pecinta horor, film ini menawarkan teror berbasis legenda lokal.

Ceritanya mengikuti kru film yang tanpa sengaja merekam sosok misterius di sebuah waduk. Sejak itu, mereka terjebak dalam kejadian mengerikan yang mengaburkan batas antara mitos dan realita.

3. My Name (15 April)

Film drama sejarah ini mengangkat tragedi Pemberontakan Jeju yang kelam.

Melalui sudut pandang seorang ibu yang mencari kebenaran masa lalu keluarganya, film ini menyajikan cerita emosional yang kuat sekaligus reflektif.

4. The Devil Wears Prada 2 (29 April)

Setelah 20 tahun, sekuel film fashion ikonik ini akhirnya hadir.

Meryl Streep dan Anne Hathaway kembali dengan cerita yang kini berlatarkan era digital, menghadirkan konflik baru di dunia media dan fashion modern.

5. The Super Mario Galaxy Movie (29 April)

Melanjutkan kesuksesan film sebelumnya, Mario kini menjelajah galaksi.

Skala petualangan yang lebih luas dan visual yang lebih spektakuler membuat film ini jadi tontonan wajib, terutama bagi penggemar game Nintendo.

Dampak King’s Warden

Meski bukan rilisan baru, kesuksesan King’s Warden yang memuncaki box office selama 8 minggu jadi tolok ukur tinggi bagi film-film April.

Ekspektasi penonton kini meningkat, sehingga hanya film dengan cerita kuat yang berpotensi mencuri perhatian. (Thekoreatimes/Z-10)