Sukses dengan 1,4 Juta Penonton, Sekuel Kuasa Gelap: Perjanjian Darah Siap Diproduksi

SETELAH sukses meraup 1,4 juta penonton pada 2024, Paragon Pictures resmi mengumumkan kelanjutan kisah eksorsisme dalam sekuel bertajuk Kuasa Gelap: Perjanjian Darah.
Film ini menjanjikan skala cerita yang lebih besar dengan mempertemukan iman Katolik langsung dengan praktik pesugihan.
Produser Robert Ronny menjelaskan bahwa sekuel ini akan mengeksplorasi tema yang belum pernah diangkat di layar lebar Indonesia, yakni sudut pandang iman Katolik terhadap fenomena pesugihan.
”Film ini akan mengangkat tema yang belum pernah hadir di layar lebar Indonesia, pesugihan dari sudut pandang iman Katolik. Pesugihan bukanlah sekedar fiksi atau takhayul semata. Ini adalah kenyataan yang masih terjadi di banyak daerah di Indonesia. Dan bukan hanya satu jiwa yang dipertaruhkan, tapi keselamatan seluruh desa,” ujar Robert Ronny dalam keterangan pers, Minggu (29/3).
Sutradara senior Rizal Mantovani dipercaya untuk mengarahkan sekuel ini. Dua aktor utama dari film pertama, Jerome Kurnia dan Lukman Sardi, dipastikan kembali memerankan karakter ikonik mereka, yakni Romo Thomas dan Romo Rendra.
Rizal Mantovani menjanjikan atmosfer yang lebih brutal dan mencekam dibandingkan pendahulunya. Ia merasa tertantang untuk menggali kedalaman tema pertarungan iman yang lebih intens.
“Saya merasa tertantang sekaligus terhormat dipercaya menyutradarai film ini. Di Perjanjian Darah, pertarungan imannya jauh lebih brutal. Kedalaman tema film ini jauh melampaui film pertama,” ungkap Rizal.
Selain kembalinya Jerome dan Lukman, film ini juga diperkuat oleh deretan aktor lintas generasi, di antaranya:
Proses syuting dijadwalkan akan dimulai dalam waktu dekat. Melanjutkan DNA film pertamanya, Kuasa Gelap: Perjanjian Darah akan tetap fokus pada ketegangan ritual eksorsisme dan konflik batin antara iman, ketakutan, serta kekuatan tak kasatmata. (Ant/Z-1)
