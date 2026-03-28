Jerome Kurnia akan Kembali Perankan Karakter Romo Thomas di Sekuel Kuasa Gelap

Ilustrasi(Dok Film Kuasa Darah)

SETELAH sukses mencuri perhatian lewat perannya sebagai pastor muda dalam film Kuasa Gelap (2024), Jerome Kurnia dipastikan kembali memerankan karakter Romo Thomas dalam sekuel terbarunya yang bertajuk Kuasa Gelap: Perjanjian Darah.

Jika pada film pertama penonton melihat perjalanan Thomas dalam mengatasi trauma masa lalu dan ujian iman, dalam Kuasa Gelap: Perjanjian Darah, Jerome menyebut tantangannya akan lebih besar. Thomas yang kini telah sukses menjalankan tugasnya di film pertama akan mulai mempertanyakan kapasitas dirinya.

"Di film pertama lebih ke cerita soal journey Thomas dan traumanya. Sedangkan di sini, kita akan melihat apakah Thomas bisa melanjutkan? Apakah dia worthy (layak) sebagai seorang eksorsis?" Kata Jerome Kurnia dalam konfernsi pers di Jakarta, Jumat (27/3).

Salah satu hal menarik yang disoroti Jerome pada sekuel tersebut adalah hubungan antara karakter Romo Thomas dengan Romo Rendra (diperankan Lukman Sardi). Penonton akan disuguhkan partnership yang lebih dalam dan intens antara mentor dan murid ini.

"Dinamika antara Romo Thomas dan Romo Rendra, partnership-nya, menurut aku sangat keren di film ini. Bahkan nanti ada (adegan) berebut koper peralatan eksorsisme," tambah Jerome.

Kesuksesan Film Pertama

Disinggung terkait kesuksesan film pertama yang mampu meraup 1,4 juta penonton, Jerome mengaku sangat terkejut dengan sambutan hangat masyarakat terhadap Kuasa Gelap. Menurutnya, tujuan awal film tersebut adalah untuk memperkenalkan sudut pandang baru dalam genre horor Indonesia, yakni eksorsisme melalui kacamata iman Katolik.

"Sangat luar biasa sekali antusiasmenya. Awalnya kita hanya ingin memberi lihat satu sisi yang mungkin jarang atau bahkan belum pernah didengar melalui film horor eksorsisme melalui kacamata Katolik. Ternyata diterima dari semua kalangan, dan itu sebuah blessing buat saya," ungkap Jerome.

Dia pun berharap Kuasa Gelap: Perjanjian Darah akan kembali meraih kesuksesan seperti film pertamanya. Aktor yang juga duduk sebagai Eksekutif Produser pada film tersebut pun menyampaikan kalau Kuasa Gelap: Perjanjian Darah dirancang sedemikian rupa sehingga tetap bisa dinikmati sebagai sebuah cerita yang utuh.

“Kita nonton Kuasa Gelap: Perjanjian Darah itu seperti film baru. Kita tetap akan mengerti ceritanya tanpa harus menonton yang pertama, tapi kalau mau menonton yang pertama dulu tentu akan lebih bagus lagi," pungkasnya.

Hadirkan Kisah Pesugihan dan Eksorsisme

Film Kuasa Gelap: Perjanjian Darah akan menghadirkan konfrontasi yang belum pernah ada sebelumnya, saat iman Katolik berhadapan langsung dengan pesugihan, dan digadang-gadang akan hadir lebih brutal dan mencekam.

Film ini akan disutradarai oleh Rizal Mantovan, bergabung sederet aktor lain yakni Venly Arauna (Daniel), Keysha Angelica (Nia), Sisca Saras (Suster Aloysia Muda), Lydia Kandou (Suster Aloysia), Kiki Narendra (Romo Wicaksana), Ferry Salim (Halim), Feby Febiola (Linda), dan Faiz Vishal (Bayu).

Adapun Kuasa Gelap merupakan film horor yang mengangkat kisah eksorsisme dengan nuansa mencekam dan penuh ketegangan. Ceritanya mengikuti upaya mengusir kekuatan jahat yang merasuki seseorang dalam kepercayaan iman katolik. Menghadirkan konflik antara iman, ketakutan, dan kekuatan tak kasatmata. (H-2)

