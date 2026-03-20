Berikut Rekomendasi Film Horor Kisah Nyata Terseram

FILM horor adalah genre film yang dirancang untuk menimbulkan rasa takut, tegang, atau cemas pada penonton melalui adegan menakutkan, supranatural, atau mengerikan.

Film horor biasanya menampilkan tema seperti hantu, setan, pembunuh berantai, kutukan, atau fenomena supranatural. Tujuannya adalah membuat penonton merasakan ketegangan dan adrenalin melalui cerita, musik, dan efek visual.

Berikut 9 Rekomendasi Film Horor Kisah Nyata Terseram

1. The Exorcism of Emily Rose (2005)

Baca juga : 10 Tahun Prilly Latuconsina Perankan Risa Saraswati, Danur: The Last Chapter jadi Epilog di Momen Lebaran

Berdasarkan kasus nyata eksorsisme Emily Rose di Jerman. Film ini menampilkan konflik antara hukum dan spiritualitas.

2. The Conjuring (2013)

Diangkat dari kisah nyata Ed dan Lorraine Warren, tentang rumah berhantu di Rhode Island yang dihantui oleh roh jahat.

Baca juga : 15 Dampak Negatif Sering Nonton Film Horor

3. Annabelle (2014)

Spin-off dari kisah nyata boneka Annabelle yang dikabarkan berhantu dan disimpan di museum Occult Museum milik Ed dan Lorraine Warren.

4. The Amityville Horror (1979 / 2005)

Diangkat dari pengalaman nyata keluarga Lutz yang mengalami kejadian aneh setelah pindah ke rumah yang dulu terjadi pembunuhan.

5. The Exorcist (1973)

Terinspirasi dari kasus nyata eksorsisme seorang anak laki-laki di AS. Salah satu film horor klasik terseram sepanjang masa.

6. Paranormal Activity (2007)

Berdasarkan kisah nyata yang dikemas dalam format found footage, menampilkan aktivitas supranatural di rumah pasangan muda.

7. Deliver Us from Evil (2014)

Film ini mengikuti kisah nyata seorang polisi NY yang menangani kasus supranatural dan kerasukan setan.

8. The Haunting in Connecticut (2009)

Mengisahkan keluarga Snedeker yang mengalami kejadian misterius di rumah sakit lama yang dijadikan tempat tinggal mereka.

9. Winchester (2018)

Terinspirasi dari rumah berhantu Winchester Mystery House yang dibangun oleh Sarah Winchester untuk menenangkan arwah korban senjata Winchester.

Film horor berbasis kisah nyata selalu memberi sensasi takut yang lebih nyata karena terinspirasi dari kejadian sungguhan. (Z-4)

Sumber: smartfren, ruangguru