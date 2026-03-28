Film Danur: The Last Chapter Tembus 2 Juta Penonton, Danur Universe Kumpulkan 12,5 Juta Penonton

Danur: The Last Chapter.(Dok. Instagram Prilly Latuconsina)

BABAK akhir waralaba Danur Universe berujung pada film Danur: The Last Chapter, yang saat ini tayang di bioskop. Film yang diangkat dari kisah Risa Saraswati ini sendiri saat ini telah meraih 2 juta penonton, dan sejauh ini menjadi film nomor satu yang tayang sejak momen libur lebaran.

Raihan 2 juta penonton Danur: The Last Chapter pun membawa prestasi baru bagi Danur Universe, yang saat ini telah mengumpulkan akumulasi penonton hingga 12,5 juta, termasuk untuk film Ivanna, yang menjadi bagian Danur Universe.

Kehadiran “Sahabat Peter CS” menjadi refleksi bagaimana karakter dalam film ini hidup di hati para penonton. Keberhasilan ini juga menegaskan cerita lokal yang jujur dan intim mampu menjangkau jutaan hati dan menciptakan basis penggemarnya.

⁠“Kami percaya bahwa kekuatan cerita selalu menemukan jalannya kepada penonton,” ujar Manoj Punjabi dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Sabtu, (28/3).

Manoj menambahkan, ⁠Danur bukan hanya sekadar menghadirkan rasa takut, tetapi juga menghadirkan rasa kehilangan, kedekatan, dan kenangan masa kecil yang samar. Bagi Manoj, Danur Universe lebih dari sekadar tontonan. Waralaba ini telah menjadi bagian dari perjalanan emosional kolektif masyarakat Indonesia selama 1 dekade. (H-3)