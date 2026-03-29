Film Kuasa Gelap: Perjanjian Darah Siap Menghantui Bioskop di 2026

FILM horor eksorsisme fenomenal, Kuasa Gelap, resmi berlanjut ke volume kedua dengan judul Kuasa Gelap: Perjanjian Darah. Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (27/3), yang sekaligus mengonfirmasi jadwal tayangnya di layar lebar pada 2026.
Kesuksesan film pertamanya di 2024 menjadi alasan kuat hadirnya sekuel ini. Kuasa Gelap dinilai membawa angin segar bagi genre horor Indonesia melalui pendekatan eksorsisme dari sudut pandang iman Katolik, sebuah tema yang jarang dieksplorasi di industri film tanah air.
Jerome Kurnia, yang kembali berperan sekaligus menjabat sebagai Executive Producer, mengaku sangat bersyukur atas sambutan hangat publik terhadap film pertama.
"Awalnya, kami hanya ingin menghadirkan sesuatu yang belum pernah dibuat, tentang eksorsisme. Ternyata diterima oleh banyak orang, dan itu membuat saya sangat bahagia. Sekarang kami bisa membuat yang kedua, dan semoga bisa terus memberikan pandangan baru," ujar Jerome.
Jika film pertama berfokus pada trauma masa lalu, Perjanjian Darah akan menggali lebih dalam sisi kemanusiaan Thomas dan mempertanyakan kelayakannya sebagai seorang pengusir setan.
Meski memiliki keterkaitan cerita, Jerome menegaskan bahwa sekuel ini tetap dapat dinikmati sebagai karya mandiri tanpa harus menonton film sebelumnya.
Executive Producer Andi Budiman menjelaskan bahwa sekuel ini akan memadukan iman Katolik dengan fenomena lokal yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia, yakni pesugihan. Film ini ingin menyoroti dampak destruktif dari praktik perjanjian darah terhadap keluarga.
"Kami ingin penonton belajar bahwa hal-hal negatif seperti pesugihan bisa memberikan dampak besar, terutama bagi keluarga. Ini bukan sekadar horor, tapi juga refleksi," jelas Andi.
Selain menjadi debut Jerome Kurnia di balik layar sebagai tim produksi, film ini juga didukung oleh deretan aktor senior dan berbakat Indonesia, di antaranya:
Dengan kombinasi tema budaya yang kuat dan eksplorasi konflik yang lebih gelap, Kuasa Gelap: Perjanjian Darah diprediksi menjadi salah satu film horor paling dinanti di 2026. (Z-1)
Kuasa Gelap: Perjanjian Darah akan tetap fokus pada ketegangan ritual eksorsisme dan konflik batin antara iman, ketakutan, serta kekuatan tak kasatmata.
Jerome Kurnia dipastikan kembali memerankan karakter Romo Thomas dalam sekuel terbarunya yang bertajuk Kuasa Gelap: Perjanjian Darah.
Daftar film terbaik bulan April dari horor Korea, drama Jepang, hingga sekuel Hollywood seperti The Devil Wears Prada 2 dan Super Mario Galaxy Movie.
Lagu Sikilku Iso Muni dibawakan langsung oleh dua aktor utama film Na Willa, yakni Luisa Adreena dan Azamy Syauqi.
The King's Warden sendiri merupakan sebuah drama sejarah atau sageuk yang mengangkat kisah emosional Raja Danjong, raja keenam dari Dinasti Joseon yang penuh dengan intrik politik.
Leo Pictures perkenalkan 10 aktor baru hasil online casting untuk film Jangan Buang Ibu. Simak daftar pemain dan perjalanan sukses Saputra Kori di sini.
