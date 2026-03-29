Film Kuasa Gelap: Perjanjian Darah Siap Menghantui Bioskop di 2026

Konferensi pers film Kuasa Gelap: Perjanjian Darah(Sekuel dari film Kuasa Gelap ini akan memadukan iman Katolik dengan fenomena lokal yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia, yakni pesugihan.)

FILM horor eksorsisme fenomenal, Kuasa Gelap, resmi berlanjut ke volume kedua dengan judul Kuasa Gelap: Perjanjian Darah. Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (27/3), yang sekaligus mengonfirmasi jadwal tayangnya di layar lebar pada 2026.

Kesuksesan film pertamanya di 2024 menjadi alasan kuat hadirnya sekuel ini. Kuasa Gelap dinilai membawa angin segar bagi genre horor Indonesia melalui pendekatan eksorsisme dari sudut pandang iman Katolik, sebuah tema yang jarang dieksplorasi di industri film tanah air.

Pendalaman Karakter dan Konflik Baru

Jerome Kurnia, yang kembali berperan sekaligus menjabat sebagai Executive Producer, mengaku sangat bersyukur atas sambutan hangat publik terhadap film pertama.

"Awalnya, kami hanya ingin menghadirkan sesuatu yang belum pernah dibuat, tentang eksorsisme. Ternyata diterima oleh banyak orang, dan itu membuat saya sangat bahagia. Sekarang kami bisa membuat yang kedua, dan semoga bisa terus memberikan pandangan baru," ujar Jerome.

Jika film pertama berfokus pada trauma masa lalu, Perjanjian Darah akan menggali lebih dalam sisi kemanusiaan Thomas dan mempertanyakan kelayakannya sebagai seorang pengusir setan.

Meski memiliki keterkaitan cerita, Jerome menegaskan bahwa sekuel ini tetap dapat dinikmati sebagai karya mandiri tanpa harus menonton film sebelumnya.

Mengangkat Isu Budaya Pesugihan

Executive Producer Andi Budiman menjelaskan bahwa sekuel ini akan memadukan iman Katolik dengan fenomena lokal yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia, yakni pesugihan. Film ini ingin menyoroti dampak destruktif dari praktik perjanjian darah terhadap keluarga.

"Kami ingin penonton belajar bahwa hal-hal negatif seperti pesugihan bisa memberikan dampak besar, terutama bagi keluarga. Ini bukan sekadar horor, tapi juga refleksi," jelas Andi.

Jajaran Pemain Papan Atas

Selain menjadi debut Jerome Kurnia di balik layar sebagai tim produksi, film ini juga didukung oleh deretan aktor senior dan berbakat Indonesia, di antaranya:

Lukman Sardi

Ferry Salim

Feby Febiola

Kiki Narendra

Dengan kombinasi tema budaya yang kuat dan eksplorasi konflik yang lebih gelap, Kuasa Gelap: Perjanjian Darah diprediksi menjadi salah satu film horor paling dinanti di 2026. (Z-1)