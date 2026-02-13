Sambut Valentine, Rakuten Viki Rilis Daftar Serial Romansa Terpopuler untuk Penonton Indonesia

Daftar serial pilihan yang bisa Anda tonton dalam rangka Hari Valentine di Rakuten Viki.(MI/HO)

MENYAMBUT perayaan Hari Valentine, platform streaming hiburan Asia global, Rakuten Viki, resmi merilis daftar seri romansa wajib tonton.

Langkah ini diambil seiring dengan tren penonton di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, yang semakin menggandrungi kisah cinta menyentuh dengan alur emosional yang mendalam.

Berdasarkan data internal Rakuten Viki, genre romansa tetap mengukuhkan posisinya sebagai tontonan nomor satu bagi penonton di Indonesia.

Baca juga : Ria Ricis Main Serial Balas Dendam Istri yang Tak Dianggap, Samakah dengan Kisahnya di Kehidupan Nyata?

Antusiasme ini terlihat sangat signifikan pada kuartal empat (Q4) 2025, dengan sebanyak 73% responden menyatakan aktif mengonsumsi seri romansa.

Tahun ini, Rakuten Viki mengurasi deretan judul yang mencerminkan dinamika selera penonton yang kian beragam. Koleksi ini mencakup berbagai spektrum cerita, mulai dari hubungan percintaan dewasa yang realistis hingga drama komedi romantis yang menyegarkan dengan kejutan tak terduga.

Rekomendasi Utama: Dari Adaptasi Manhwa hingga Ketegangan Romantis

Salah satu judul yang menjadi sorotan utama adalah Positively Yours. Seri Viki Original ini dibintangi oleh aktor kenamaan Choi Jin-hyuk dan Oh Yeon-seo.

Baca juga : 7 Serial Drama Romantis Barat yang Bikin Baper dan Populer di Netflix

Sebagai adaptasi dari Manhwa populer, seri ini berhasil mencuri perhatian global berkat keseimbangan antara komedi ringan dan kedalaman emosional karakternya.

Sejak penayangan perdananya, Positively Yours langsung menjadi favorit penggemar. Dengan pembukaan cerita yang berani namun tetap terasa sangat relatable, serial ini sukses menembus peringkat Top 3 mingguan di wilayah Asia Tenggara.

Tidak kalah menarik, judul To My Beloved Thief juga muncul sebagai primadona baru. Menampilkan chemistry kuat antara Nam Ji-hyun dan Moon Sang-min, drama ini memikat penonton lewat perpaduan unik antara elemen romantis dan unsur ketegangan (suspense).

Keunikan alur tersebut membawanya menduduki posisi teratas penayangan mingguan selama tiga pekan berturut-turut.

Lebih dari Sekadar Romansa

Meski romansa mendominasi, Rakuten Viki juga mencatat performa tinggi pada genre aksi. Untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih kaya, platform ini menyediakan koleksi lengkap seri aksi dan thriller dari Korea, Tiongkok, hingga Jepang.

Selain itu, beragam tayangan variety dan reality show juga tersedia untuk melengkapi pilihan hiburan pengguna.

Seluruh judul pilihan menyambut Valentine ini sudah dapat dinikmati di Rakuten Viki dengan dukungan takarir (subtitle) Bahasa Indonesia.

Bagi pelanggan Viki Pass, akses tersedia untuk seluruh episode, sementara sejumlah episode pilihan tetap dapat diakses secara gratis bagi pengguna umum. (Z-1)