Sambut Valentine, Rakuten Viki Rilis Daftar Serial Romansa Terpopuler untuk Penonton Indonesia

MENYAMBUT perayaan Hari Valentine, platform streaming hiburan Asia global, Rakuten Viki, resmi merilis daftar seri romansa wajib tonton.
Langkah ini diambil seiring dengan tren penonton di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, yang semakin menggandrungi kisah cinta menyentuh dengan alur emosional yang mendalam.
Berdasarkan data internal Rakuten Viki, genre romansa tetap mengukuhkan posisinya sebagai tontonan nomor satu bagi penonton di Indonesia.
Antusiasme ini terlihat sangat signifikan pada kuartal empat (Q4) 2025, dengan sebanyak 73% responden menyatakan aktif mengonsumsi seri romansa.
Tahun ini, Rakuten Viki mengurasi deretan judul yang mencerminkan dinamika selera penonton yang kian beragam. Koleksi ini mencakup berbagai spektrum cerita, mulai dari hubungan percintaan dewasa yang realistis hingga drama komedi romantis yang menyegarkan dengan kejutan tak terduga.
Salah satu judul yang menjadi sorotan utama adalah Positively Yours. Seri Viki Original ini dibintangi oleh aktor kenamaan Choi Jin-hyuk dan Oh Yeon-seo.
Sebagai adaptasi dari Manhwa populer, seri ini berhasil mencuri perhatian global berkat keseimbangan antara komedi ringan dan kedalaman emosional karakternya.
Sejak penayangan perdananya, Positively Yours langsung menjadi favorit penggemar. Dengan pembukaan cerita yang berani namun tetap terasa sangat relatable, serial ini sukses menembus peringkat Top 3 mingguan di wilayah Asia Tenggara.
Tidak kalah menarik, judul To My Beloved Thief juga muncul sebagai primadona baru. Menampilkan chemistry kuat antara Nam Ji-hyun dan Moon Sang-min, drama ini memikat penonton lewat perpaduan unik antara elemen romantis dan unsur ketegangan (suspense).
Keunikan alur tersebut membawanya menduduki posisi teratas penayangan mingguan selama tiga pekan berturut-turut.
Meski romansa mendominasi, Rakuten Viki juga mencatat performa tinggi pada genre aksi. Untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih kaya, platform ini menyediakan koleksi lengkap seri aksi dan thriller dari Korea, Tiongkok, hingga Jepang.
Selain itu, beragam tayangan variety dan reality show juga tersedia untuk melengkapi pilihan hiburan pengguna.
Seluruh judul pilihan menyambut Valentine ini sudah dapat dinikmati di Rakuten Viki dengan dukungan takarir (subtitle) Bahasa Indonesia.
Bagi pelanggan Viki Pass, akses tersedia untuk seluruh episode, sementara sejumlah episode pilihan tetap dapat diakses secara gratis bagi pengguna umum. (Z-1)
Pullman Bali Legian Beach menghadirkan Timeless Valentine 14 Februari 2026 dengan dinner romantis tujuh hidangan, live acoustic, dan Infinity Pool tepi pantai.
Mulai dari perayaan hari kasih sayang atau Valentine yang elegan, kemeriahan Tahun Baru Imlek, hingga pembukaan awal rangkaian bulan suci Ramadan, seluruh kegiatan ini dirancang
Berbeda dari konsep Valentine yang identik dengan dekorasi mencolok dan buffet, Love On a Plate dihadirkan dalam format set menu dinner yang terkurasi.
Hari Valentine di Jepang mengalami perubahan signifikan, dengan semakin banyak perempuan meninggalkan tradisi giri choco—pemberian cokelat wajib kepada rekan kerja pria.
Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung menghadirkan pengalaman makan malam romantis melalui Pink Soirée Valentine’s Day Romantic Dinner di Swiss-Kitchen Restaurant.
Kembalinya One Piece musim semi ini menandai transisi besar dalam narasi anime garapan Eiichiro Oda tersebut.
Serial drama Korea bergenre thriller romantis Siren's Kiss menjanjikan perpaduan ketegangan psikologis yang intens dengan daya tarik emosional yang mematikan.
Konten dari Jepang, Korea, dan India kini telah bertransformasi menjadi kekuatan budaya yang signifikan dalam hiburan global.
Melalui dinamika hubungan antartokohnya, serial Melindungimu Selamanya mengajak penonton untuk melihat bahwa mencintai adalah sebuah keputusan.
Laura Moane mengungkapkan bahwa keputusannya untuk mengambil peran di serial A dan Z: InsyaAllah Cinta didasari oleh ketertarikannya pada alur cerita yang ditawarkan.
Serial A dan Z: InsyaAllah Cinta hadir dengan narasi yang tidak sekadar mengulik asmara remaja, melainkan kisah cinta mendalam yang berakar dari sebuah tragedi.
