Timeless Valentine di Pullman Bali Legian Beach, Romantis di Tepi Pantai

Pullman Bali Legian Beach menghadirkan Timeless Valentine 14 Februari 2026 dengan dinner romantis tujuh hidangan, live acoustic, dan Infinity Pool tepi pantai.(Pullman Bali Legian Beach)

PULLMAN Bali Legian Beach mengajak para pasangan merayakan Hari Valentine dalam suasana yang santai, hangat, dan penuh kesan. Pada Sabtu, 14 Februari 2026, area Infinity Pool disiapkan sebagai ruang terbuka untuk menikmati malam romantis di tepi pantai.

“Valentine di Pullman Bali Legian Beach kami rancang sebagai sebuah experience yang mengalir dengan natural,” ujar Ravi Khubchandani, General Manager Pullman Bali Legian Beach. “Mulai dari suasana hingga rangkaian hidangan, semuanya disusun agar pasangan dapat menikmati kebersamaan tanpa terasa formal dan kaku.”

Pengalaman bersantap disajikan dalam tujuh tahapan yang mengikuti ritme malam. Sajian pembuka hadir dengan rasa yang ringan dan segar, menghadirkan sentuhan laut yang langsung membuka selera. Hidangan berikutnya menampilkan foie gras sebagai sorotan, menghadirkan rasa yang lebih kaya dan indulgent, sebelum berlanjut ke sajian hangat berbasis jamur yang menghadirkan keseimbangan rasa.

Selaras dengan lokasi tepi pantai, pengalaman kemudian beralih ke hidangan laut berupa red snapper yang disajikan dengan pendekatan yang ringan dan elegan. Saat malam semakin terasa intim, hidangan utama berupa slow-cooked beef tenderloin menjadi pusat perhatian, menghadirkan rasa yang mendalam dan memuaskan. Makan malam ditutup dengan Chocolate Sphere - dessert berbasis cokelat yang dipadukan dengan strawberry sorbet, raspberry jelly, white chocolate caviar serta lembutnya chocolate cake, menghadirkan harmoni tekstur dan rasa.

Sepanjang malam, free-flow minuman beralkohol dan live accoustic menjaga suasana tetap hidup namun tetap nyaman. Diselenggarakan di area Infinity Pool dari pukul 19.00 hingga 21.30 WITA, paket Timeless Valentine ditawarkan dengan harga IDR 2.900.000 net per pasangan, dapatkan juga diskon eksklusif 25% bagi anggota Accor Plus Explorer. Pengalaman ini menghadirkan perayaan Valentine yang terasa modern, personal, dan sepenuhnya mencerminkan gaya Pullman Bali Legian Beach.

Untuk mereservasikan pengalaman unik ini, para tamu dapat menghubungi resor melalui email di [email protected], telepon di +62 361 762 500, WhatsApp di +62 811 376 2500, atau kunjungi situs web resmi di https://www.pullman-bali-legianbeach.com.

