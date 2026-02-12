Mengenal Kimberly Van Der Beek, Sosok Istri Setia di Balik Perjuangan James Van Der Beek

Headline
KEPERGIAN James Van Der Beek pada 11 Februari 2026 meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besarnya. Di garda terdepan pelestari warisan semangat sang aktor adalah Kimberly Van Der Beek, perempuan yang telah mendampinginya selama 15 tahun terakhir.
Melalui unggahan di Instagram, Kimberly mengonfirmasi berpulangnya sang suami dengan pesan yang menyentuh hati.
"James David Van Der Beek yang kami cintai telah berpulang dengan tenang pagi ini," tulisnya. "Ia menghadapi hari-hari terakhirnya dengan keberanian, iman, dan keanggunan. Akan ada banyak hal yang dibagikan mengenai keinginan terakhirnya, cintanya pada kemanusiaan, dan kesucian waktu. Saat-saat itu akan tiba. Untuk saat ini, kami memohon privasi yang tenang saat kami berduka atas suami, ayah, putra, saudara, dan sahabat kami yang tercinta."
Kisah cinta pasangan ini dimulai secara unik di Israel tahun 2009. Saat itu, James sedang dalam perjalanan spiritual dan merasa siap untuk membangun keluarga kembali. Di tengah percakapan dengan seorang teman tentang pencarian "belahan jiwa", Kimberly tiba-tiba muncul dan menyela pembicaraan mereka.
Meski awalnya Kimberly tidak mencari hubungan serius, mereka resmi tinggal bersama enam bulan kemudian. Keduanya menikah pada 11 Agustus 2010 di Tel Aviv dalam sebuah upacara yang intim. James pernah menuliskan janji setianya di media sosial: "Saya menantikan untuk memenangkan hatinya sepanjang sisa hidup saya."
Selama masa pernikahan mereka, pasangan ini dikaruniai enam orang anak, Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn, dan Jeremiah. James sering menggambarkan pengalaman mengasuh enam anak sebagai hal yang "merendahkan hati" dan penuh kejutan.
Namun, perjalanan mereka sebagai orangtua tidak selalu mulus. Kimberly dan James sangat terbuka mengenai pengalaman pahit mereka menghadapi lima kali keguguran. Kimberly bahkan sempat mengalami masa kritis yang mengharuskannya menerima transfusi darah untuk bertahan hidup. Keterbukaan mereka mengenai isu ini bertujuan untuk mematahkan stigma dan membantu pasangan lain yang mengalami hal serupa.
Selain menjadi ibu rumah tangga, Kimberly adalah seorang produser (Teenage Paparazzo) dan pengisi podcast "Bathroom Chronicles". James selalu menjadi pendukung nomor satu bagi karier istrinya, menyebutnya sebagai sosok yang mampu menciptakan ruang aman bagi orang lain untuk berbagi.
Pada tahun 2020, demi mencari ketenangan dan prioritas hidup yang baru, pasangan ini memutuskan pindah dari hiruk-pikuk Los Angeles ke sebuah peternakan di Texas. Kepindahan ini diakui James sebagai langkah besar untuk menyembuhkan diri setelah berbagai cobaan hidup, termasuk masalah kesehatan Kimberly dan kehilangan ibundanya.
Kini, Kimberly menghadapi tantangan terbesarnya sebagai orangtua tunggal bagi keenam anaknya. Namun, seperti yang ia tuliskan, ia berkomitmen untuk menjaga privasi keluarganya selagi mereka memproses kehilangan sosok "Super Dad" yang telah berjuang dengan penuh martabat hingga akhir. (People/Z-2)
Kabar duka datang dari bintang Dawson's Creek, James Van Der Beek. Pasca kepergiannya, dukungan mengalir deras lewat GoFundMe untuk membantu masa depan 6 anaknya.
