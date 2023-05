Daftar 10 Drama Korea Tayang Mei 2023, Ada Tale of The Nine Tailed 1938

PENGHARGAAN Seni Baeksang ke-59 telah menutup bulan April yang penuh dengan berbagai genre drama dan film bagi dunia hiburan Korea Selatan.

Memulai bulan yang baru ini, beberapa drama ‘time travel’ akan menemani Anda selama 8 minggu mendatang. Tidak hanya itu, musim kedua dari drama yang dinantikan penggemar juga akan segera tayang di bulan Mei ini.

Berikut adalah daftar drakor atau drama Korea yang dapat Anda saksikan di bulan Mei 2023.

1. Run Into You (My Perfect Stranger)

Drama fantasi romantis yang akan datang yakni Run Into You akan menceritakan kisah dua orang yang terjebak di masa lalu saat mengejar kebenaran di balik misteri dalam kehidupan mereka masing-masing. Kim Dong-wook dari The King of Pigs akan berperan sebagai pembaca berita Yoon Hae-jun. Ia bertekad untuk mengungkap kasus pembunuhan berantai, Hae-jun pun dikirim kembali ke tahun 1987.

calon penulis Baek Yoon-young (Jin Ki-joo) juga turut dikirim kembali ke masa lalu untuk berusaha mencegah orang tuanya menikah. Saat dua penjelajah waktu bertemu di masa lalu, mereka segera menyadari bahwa ada hubungan yang lebih dalam antara misi mereka.

Run Into You mulai ditayangkan pada Senin (1/5) di KBS2 dan juga akan tersedia di platform streaming di Viu dan Viki.

2. Tale of the Nine Tailed 1938



Serial fantasi hit tahun 2020, Tale of the Nine Tailed akan kembali di bulan ini dengan musim baru yang kali ini berlatar tahun 1938. Lee Dong-wook mengulangi perannya sebagai Lee Yeon, Gumiho berusia 1000 tahun, yang diseret kembali hampir seabad setelah peristiwa musim pertama, sementara Kim Bum kembali sebagai Lee Rang, saudara tirinya yang diasingkan.

Bergabung dengan serial ini adalah aktris Penthouse Kim So-yeon, yang muncul sebagai mantan dewa pegunungan Barat, Ryu Hong-joo, yang menjalankan restoran top pada tahun 1938 dan berbagi sejarah yang rumit dengan Lee Yeon. Pasangan ini bekerja sama untuk menghadapi roh gunung lain, Cheon Moo-young (Ryu Kyung-soo dari Itaewon Class) sementara Lee Yeon mencoba menemukan jalan kembali ke masa kini.

Tale of the Nine Tailed 1938 tayang perdana Sabtu (6/5) di tvN dan juga akan tersedia untuk streaming di TVING.

3. R.A.C.E

Lee Yeon-hee (Welcome to Wedding Hell) akan membintangi R.A.C.E sebagai Park Yoon-jo, seorang PR profesional pekerja keras yang menutupi kurangnya pengalaman dengan etos kerjanya. Serial ini dimulai ketika dia dipekerjakan di agensi PR top tempat sahabatnya Ryu Jae-min (Hong Jong-hyun) bekerja. Namun, Yoon-jo kemudian mengetahui bahwa dia hanya diterima di perusahaan sebagai "penyewa keragaman".

Bertekad untuk membuktikan kemampuannya, Yoon-jo beralih ke industri veteran Koo Yi-jung (Moon So-ri) sebagai mentor. Yunho TVXQ juga akan tampil di R.A.C.E sebagai Seo Dong-hoon, perwakilan agensi tempat Yoon-jo dan Jae-min bekerja. R.A.C.E akan dirilis pada Rabu (10/5) di Disney+.

4. Black Knight



Berdasarkan webtoon Delivery Knight yang populer, Kim Woo-bin akan membintangi Black Knight di Netflix sebagai '5-8', seorang pengemudi pengiriman legendaris yang memasok oksigen ke warga sipil di masa depan distopia. Di dunia Black Knight, polusi udara yang parah telah menyebabkan sebagian besar semenanjung Korea tertutup oleh gurun dan debu, memaksa sebagian besar penduduknya berada di bawah tanah.

Di salah satu pekerjaannya, '5-8' bertemu Sa-wol (Kang Yoo-seok), seorang pengungsi yang tinggal di atas tanah yang berharap untuk menjadi sopir pengiriman suatu hari nanti dan perwira intelijen militer Seol-ah (Esom), yang sebelumnya menyelamatkan hidup Sa-wol. Song Seung-heon juga membintangi serial ini dan berperan sebagai Ryu Seok, satu-satunya pewaris konglomerat yang menguasai dunia melalui monopoli oksigennya. Black Knight hadir secara global di Netflix pada Jumat (12/5).

5. All That We Loved

Sehun, dari grup K-pop Exo-K, memimpin serial remaja All That We Loved sebagai Go Yoo, seorang siswa sekolah menengah yang tidak takut pada apapun dan unggul di lapangan basket.

Jo Joon-young (Live On) muncul sebagai temannya Go Joon-hee, yang selalu menduduki peringkat teratas di kelas tetapi secara fisik lemah. Dia menerima transplantasi ginjal dari Go Yoo, tetapi sejak itu menderita sindrom memori seluler, yang menyebabkan beberapa ingatan ditransfer dari Go Yoo ke Joon-hee.

Hal tersebut menjadi masalah ketika mereka berdua jatuh cinta pada murid pindahan Han So-yeon yang diperankan oleh Jang Yeo-bin (Our Blooming Youth). All That We Loved akan tayang di TVing pada Jumat (05/5).

6. Oh! Young-sim

Song Ha-yoon (Fight for My Way) memainkan karakter tituler di Oh! Young-sim. Oh Young-sim adalah produser yang ingin membuat orang tertawa melalui serial TV-nya, tetapi serial tersebut terus dibatalkan.

Dia mendapatkan ide baru untuk acara kencan dan menampilkan pengusaha muda Mark Wang (Lee Dong-hae, anggota band K-pop Super Junior) tetapi terkejut saat mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah Wang Kyung-tae, seorang kenalan masa kecil yang dulu suka padanya.

Keduanya bersatu kembali 20 tahun setelah dia pergi bersama keluarganya ke Amerika. Oh! Young-sim akan tayang di ENA dan juga Genie TV pada Senin (15/5).

7. One Day Off

Empat tahun setelah tampil di serial komedi romantis Romance Is a Bonus Book, Lee Na-young kembali tampil di serial One Day Off.

Dia berperan sebagai Park Ha-kyung, seorang guru sastra Korea yang melakukan perjalanan sehari setiap hari Sabtu untuk melarikan diri dari kebosanan hidupnya. Selama perjalanannya dia bertemu orang baru, mencoba makanan baru dan mendapatkan pengalaman baru.

Drama ‘healing’ ini akan ditayangkan perdana di Festival Film Internasional Jeonju pada akhir April, kemudian akan tayang di Wavve pada Rabu (24/5).

8. Delightfully Deceitful

Chun Woo-hee (The Wailing) muncul dalam Delightfully Deceitful sebagai Lee Ro-woom, seorang penipu brilian yang telah mengumpulkan banyak uang berkat kurangnya empati.

Dalam pertunjukan keduanya bulan ini, Kim Dong-wook berperan sebagai Han Moo-young, seorang pengacara yang sangat bertolak belakang dengan Ro-woon tetapi tetap terlibat dengannya. Dia menjadi begitu tenggelam dalam masalah orang lain sehingga terkadang dia menyerapnya. Delightfully Deceitful akan tayang di tvN, Senin (29/5).

9. Happiness Battle

Aktris My Liberation Notes Lee El akan muncul di Happiness Battle, sebuah drama yang mengisahkan pertempuran sengit antara lima ibu yang menggunakan internet untuk saling menghancurkan saat mereka berusaha memastikan kebahagiaan mereka sendiri.

Empat ibu lainnya dalam serial ini adalah Jin Seo-yun (Believer), Cha Ye-ryun (Parfum), Park Hyo-joo (Sekarang, Kita Putus) dan Woo Jeong-won (Di Bawah Payung Ratu).

Happiness Battle dibuat berdasarkan novel dengan judul yang sama yang ditulis oleh Joo Young-ha. Happiness Battle akan tayang ENA, Rabu (31/5).

10. Bitch X Rich

Baek Je Na (Yeri) adalah konglomerat generasi ketiga dan sendok emas kelas tertinggi di SMA Internasional Cheongdam. Kim Hye In (Lee Eun-saem) tumbuh dalam kemiskinan dan ditawari kesempatan untuk belajar di Sekolah Menengah Internasional Cheongdam dengan imbalan harus diam atas pembunuhan yang dia saksikan.

Sekolah Menengah Internasional Cheongdam adalah misteri pembunuhan yang mengikuti persaingan Je Na dengan Kim Hye In saat mereka diadu satu sama lain dalam perang mental mereka. Bitch X Rich akan tayang pada Rabu (31/5).

Demikian daftar drama korea yang akan tayang sepanjang Mei 2023 ini ya guys ya. Semoga bisa menjadi referesin nonton dan nemenin kamu sepanjang bulan Mei ini. (Z-10)