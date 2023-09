Go Yoon-jung Main Bareng Kim Seon-ho di Drama Can This Love Be Translated?

MEDIA Korea Selatan telah mengonfirmasi bahwa Go Yoon-jung telah dipilih sebagai pemeran utama perempuan, Cha Mu-hee, dalam drama baru Can Love Be Translated?. Ia akan beradu peran dengan aktor Kim Seon-ho.

Can This Love Be Translated? adalah drama yang berkisah tentang seorang pria dengan profesi sebagai penerjemah yang mengartikan cinta dengan cara yang sama sekali berlawanan ketika ia bertemu dengan seorang wanita. Drama ini menghasilkan kisah romantis yang lucu dan menghangatkan hati.

Naskah drama ini ditulis oleh Hong Sisters (Hong Jung-eun dan Hong Mi-ran), yang dikenal atas karya-karya seperti Hwayugi, Hotel Del Luna, dan My Only Love Song. Sementara penyutradaraannya akan dipimpin oleh sutradara Yoo Yeong-eun, yang sebelumnya telah bekerja pada drama-drama seperti Queen of Mystery, Friend Contract, dan Red Heart. Setelah menyelesaikan proses pemilihan pemeran, proses syuting untuk drama ini akan dimulai pada paruh pertama tahun depan.

Go Yoon-jung saat ini sedang meninjau tawaran tersebut, seperti yang telah dilaporkan oleh sumber resmi dari agensinya, MAA. Kim Seon-ho akan berperan sebagai lawan mainnya di drama ini. Sebelumnya, dilaporkan bahwa Kim Seon-ho dan Han So-hee sedang dalam pembicaraan untuk membintangi drama ini. Kim Seon-ho bahkan sebelumnya tampil sebagai cameo dalam K-drama Run On yang dibintangi oleh Im Si-wan dan Shin Se-kyung, di mana Shin Se-kyung memerankan seorang penerjemah.

Go Yoon-jung mendapatkan perhatian melalui perannya sebagai Jang Hee-soo dalam drama Moving di Disney+, yang tayang perdana pada Agustus kemarin. Dalam serial tersebut, ia memerankan seorang atlet lari yang memiliki kekuatan penyembuhan dan dengan tulus mendukung teman sekelasnya, Bong-seok.

Setelah itu, ia akan tampil dalam Lee Jae, I'm Dying Soon, yang akan tayang di TVing pada bulan Desember. Lee Jae, I'm Dying Soon adalah drama fantasi di mana Lee Jae, yang hampir jatuh ke neraka, mengalami 12 kematian dan kelahiran kembali sebagai hasil dari hukuman yang dijatuhkan oleh ‘Death’.

Go Yoon-jung juga telah memutuskan proyek selanjutnya yakni dalam seri spin-off Hospital Playlist tvN yang berjudul Someday, A Pleasant Major Life. Dalam drama tersebut, ia akan memerankan seorang dokter residen tahun pertama di departemen obstetri dan ginekologi, dan diharapkan akan tayang pada paruh pertama tahun depan. (Z-10)