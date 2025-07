Trailer Avatar: Fire & Ash Rilis, Kejutan Penuh Api James Cameron!

Trailer Avatar: Fire & Ash.(Dok. 20th Century Studios.)

TRAILER Avatar: Fire & Ash membawa kembali penonton film ke Pandora dan memperkenalkan dua suku baru, yaitu Wind Traders dan klan Ash People yang melontarkan api. Sekuel dari Avatar: The Way of Water ini menjanjikan epik spektakuler yang mencakup pertarungan gunung berapi, tragedi keluarga, dan aksi intens.

Dalam sebuah adegan menunjukkan Jake Sully (Sam Worthington), pasangannya Neytiri (Zoe Saldana), dan keluarga Na’vi-nya terlibat dalam pertarungan udara yang intens dengan klan Ash People. Ada juga kembalinya Kolonel Miles Quaritch (Stephen Lang) yang jahat, kini dengan riasan perang putih, hitam, dan merah yang dramatis, menunjukkan ia mungkin telah bersekutu dengan Ash People.

Pada suatu titik, Kiri (Sigourney Weaver) yang menjadi tawanan diberitahu oleh penjahat baru, Varang (Oona Chaplin), “Dewi kalian tidak berkuasa di sini.” Sementara Sully memperingatkan Neytiri, “Kita tidak bisa hidup seperti ini,” dan ia ditangkap serta diarak di hadapan pasukan pendudukan Pandora. Dan Spider muda (Jack Champion) tampaknya berada dalam bahaya berkali-kali.

Avatar Fire & Ash akan dirilis pada 19 Desember.