Drama Korea Tale of the Nine Tailed 1938 akan Tayang di Prime Video

DRAMA Korea fantasi produksi Studio Dragon milik CJ ENM, Tale of the Nine Tailed 1938, akan segera hadir secara eksklusif di Prime Video, mulai 6 Mei mendatang.

Menceritakan kelanjutan kisah seorang gumiho bernama Lee Yeon (Lee Dong-Wook) yang secara tidak sengaja berada pada 1938, para pelanggan Prime Video di Indonesia dapat menyaksikan episode baru Tale of the Nine Tailed 1938 setiap Sabtu dan Minggu.

Mengikuti jejak kesuksesan musim pertama yang berfokus pada cerita rubah berekor sembilan yang dikenal sebagai gumiho dalam legenda Korea dan karakter supernatural lainnya, Tale of the Nine Tailed 1938 akan kembali menghadirkan karakter yang dicintai penggemar dan memperkenalkan plot baru yang tidak kalah seru.

Lee Dong Wook dan Kim Beom akan kembali berperan sebagai saudara tiri, Lee Yeon dan Lee Rang.

Lee Dong Wook, yang populer berkat perannya dalam berbagai drama populer seperti Guardian: The Lonely and Great God, Bad and Crazy, dan Touch Your Heart, akan memimpin serial baru ini sebagai pahlawan yang mudah emosi, Lee Yeon.

Sementara itu, Kim Beom, yang tampil di Ghost Doctor, Law School, Boys Over Flowers, dan banyak lagi, akan kembali berperan sebagai Lee Rang, manusia setengah gumiho yang menawan.

Kim So Yeon dan Ryu Kyung Soo akan diperkenalkan sebagai karakter baru yang memegang peranan penting di Tale of the Nine Tailed 1938.

Kim So Yeon, yang memenangkan kategori ‘Best Actress in Television’ pada Baeksang Arts Awards 2021 untuk aktingnya di The Penthouse: War in Life, akan memerankan Ryu Hong Ju, yang memiliki sejarah dengan Lee Yeon.

Ryu Kyung Soo, yang dikenal dengan perannya di Itaewon Class, Lovestruck in the City, dan Hellbound, akan berperan sebagai Cheon Mu Yeong, yang merupakan teman lama Lee Yeon dan Ryu Hong Ju.

Hwang Hee dan Kim Yong Ji dari musim pertama juga akan bergabung sebagai pemeran utama.

Dalam Tale of the Nine Tailed 1938, Lee Yeon tiba-tiba terhempas ke 1938 dan melihat beberapa wajah yang dikenalnya termasuk Lee Rang, namun dengan hubungan yang berbeda dari masa sekarang.

Lee Yeon pun mencari cara untuk kembali ke masa sekarang, tetapi tidak sengaja bertemu dengan beberapa teman lamanya yang berpotensi berubah menjadi musuh.

Upayanya penuh dengan tantangan karena ia harus menghadapi kekuatan yang bertekad untuk merenggut orang-orang yang dia cintai.

Tale of the Nine Tailed 1938 akan membawa penonton ke dunia fantasi, sekaligus masa pergolakan di Korea pada 1938.

Memadukan kisah romansa dan keluarga dengan aksi dan drama, serial ini menjadi tontonan yang seru dan memikat. Tale of the Nine Tailed 1938 akan tersedia secara global mulai 6 Mei di Prime Video. (RO/Z-1)