Ini 5 Alasan untuk Menonton True to Love di Prime Video

DRAMA Korea terbaru True to Love sudah tayang di Prime Video mulai 12 April lalu. Serial komedi romantis itu menceritakan kisah cinta antara seorang dating coach populer, Yeon Bo Ra (Yoo In Na,) yang percaya bahwa berkencan membutuhkan strategi, dengan seorang eksekutif penerbitan, Lee Soo Hyeok (Yoon Hyun Min,) yang menganggap romansa hanya membutuhkan ketulusan.

Dalam acara konferensi pers, sutradara Lee Tae Gon, Yoo In Na, Yoon Hyun Min, Joo Sang Wook, dan Hwang Chan Sung membahas drama baru mereka dan menjelaskan lebih jauh mengapa True to Love adalah drama Korea yang wajib ditonton.

Berikut adalah lima alasan Anda harus menonton True to Love

1. Kembalinya sang ratu komedi romantis

Para penggemar pasti sudah mengenal Yoo In Na dari berbagai drama populer seperti Guardian: The Lonely and Great God, Touch Your Heart, The Spies Who Loved Me, dan masih banyak lagi.

Setelah tampil di Snowdrop, tentunya banyak yang menantikan kembalinya sang aktris ke genre komedi romantis.

Yoo In Na berkomentar, “Ya, saya kembali setelah tiga tahun dengan genre komedi romantis. Saya pikir saya mencoba menunjukkan sisi yang lebih manusiawi dan tidak terlalu manis ataupun imut ketimbang peran-peran saya sebelumnya. Karakter saya memiliki sisi yang lebih berani dan keras. Saya berusaha untuk menunjukkan sisi asli Bo Ra.”

Yoo In Na tidak pernah kecewa dengan karakternya, sehingga kita bisa menantikan komedi romantis yang hebat darinya.

2. Ajaran nyata soal cinta

Memperkenalkan seorang dating coach sebagai karakter utamanya, serial ini siap memberikan beberapa pelajaran tentang cinta.

Setiap karakter memiliki gaya kencan yang berbeda dan ada pelajaran nyata yang bisa dipetik dari mereka.

Baik itu strategi, ketulusan, maupun kebebasan, penonton akan melihat bagaimana faktor-faktor ini bisa berubah untuk setiap karakter.

Sutradara Lee Tae Gon menjelaskan, “Saya pikir semua orang ingin tahu tentang inti dari berkencan. Menurut saya, jika ada aturan pasti tentang berkencan, kita tidak akan memiliki begitu banyak drama dan film tentang hal tersebut. Ketimbang memberikan solusi, drama kami lebih untuk membantu Anda merenungkan apa itu cinta dan apa yang harus Anda lakukan.”

3. Karakter dan pasangan yang relatable

Berbagai karakter dan pasangan yang relatable di True to Love pasti akan membuat Anda tertarik. Melalui mereka, kita dapat berempati dan memahami situasi dan tahap hubungan yang berbeda-beda.

Sutradara Lee Tae Gon berkata, “Ada beragam pasangan yang digambarkan melalui serial ini, seperti pasangan paruh baya, pasangan di tahap awal hubungan mereka, pasangan suami istri yang jenuh dalam pernikahan, serta pasangan yang telah putus dan bertanya-tanya apakah mereka bisa mencintai lagi. Kami membuatnya beragam agar Anda dapat melihat diri Anda dalam pasangan ini.”

4. Ada banyak kelucuan

Tidak hanya romantis, ada banyak humor jenaka di drama True to Love. Yoo In Na bahkan mengomentari banyaknya kelucuan di serial ini dan tiga lawan mainnya.

“Setiap momen di lokasi sangat menyenangkan dan Yoon Hyun Min bahkan bertekad untuk menjadi lebih lucu,” ujarnya.

Joo Sang Wook menambahkan, “Hyun Min sangat menyenangkan, baik kepribadiannya maupun caranya berbicara. Saya percaya Anda akan menikmati cerita ini dan banyak tertawa.”

Yoo In Na juga mengatakan, “Chan Sung sangat lucu dan dia ingin membuat orang tertawa.”

Hwang Chan Sung pun sempat berbagi bahwa mereka bertiga mengadakan semacam kompetisi untuk menjadi yang paling lucu.

5. Menghibur dan membangkitkan semangat

Dengan adanya berbagai beban hidup dan masalah di kehidupan sehari-hari, terkadang kita hanya perlu tontonan yang menghibur untuk memulihkan suasana hati.

Sutradara Lee Tae Gon berkomentar, “Saya telah mengerjakan drama selama lebih dari 30 tahun. Tujuan saya menjadi sutradara drama adalah karena saya ingin membuat hidup saya sedikit lebih cerah. Impian saya ini dimulai ketika masih muda, tetapi berlanjut hingga saat ini. Dunia tampaknya sedang melalui masa-masa sulit, sehingga hati saya terasa berat. Saya harap drama ini dapat membuat orang tersenyum dan menghibur mereka.” (RO/Z-1)