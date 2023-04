Tayang 17 April, Akting Jang Nara dengan Jang Hyuk di Family Paling Ditunggu

DRAMA Korea berjudul Family yang bakal tayang di TvN pada 17 April mendatang bakal mempertemukan lagi aktor Jang Hyuk dan aktris Jang Nara.

Kehadiran dua ikon K-drama tersebut sebagai pasangan, paling ditunggu penggemar drakor. Hal itu karena kesuksesan akting Jang Nara dan Jang Hyuk dalam serial drama sebelumnya di Fated to Love You (2014).

"My favorite 'Fated to love you' couple is back. Can't wait!!" cuit akun @lyzadlyz saat menanggapi video trailer Family di akun Instagram Jang Nara, 3 April 2023 lalu.

Hal yang sama juga diutarakan oleh akun @maria.clazze. "Aaaaaaaahhhhkkkl! My "Fated To Love You" heart couple is back," serunya.

Dilansir dari Soompi, dalam drama tVN terbaru ini, Jang Nara berperan sebagai Kang Yu Ra, sosok istri yang manis namun pemarah dan bermimpi bisa mewujudkan keluarga yang sempurna.

Perempuan ini juga merupakan sosok yang berdedikasi sambil menyembunyikan rahasia di balik sifatnya yang menyenangkan.

Sedangkan, Jang Hyuk akan tampil dengan peran ganda sebagai agen intelijen yang karismatik dan sedikit mengintimidasi sekaligus suami yang penyayang dan romantis saat berada di rumah.

Jang Hyuk memainkan karakter sebagai Kwon Do Hoon dalam drama tersebut. Dia merupakan agen intelijen dari National Intelligence Service (NIS) yang menyamar sebagai pekerja kantoran biasa.

Drama "Family" menandai proyek keempat yang mempertemukan Jang Hyuk dan Jang Nara serta kolaborasi pertama mereka dalam sembilan tahun terakhir.

Selain Jang Hyuk dan Jang Nara, drama ini juga melibatkan aktris Chae Jung An yang berperan sebagai Oh Chun Ryun, rekan kerja Kwon Do Hoon dari NIS.

"Family" digarap oleh produser eksekutif Jang Jung Do, yang karya hit-nya termasuk "Our Blues", "Alchemy of Souls", dan banyak lagi. Poster resmi dirilis pada Rabu menampilkan gambaran peran ganda yang diemban Jang Hyuk. Drama ini dijadwalkan tayang perdana pada 17 April 2023.

Profil Jang Nara

Jang Nara lahir 18 Maret 1981 adalah seorang penyanyi dan aktris Korea Selatan yang telah aktif di industri hiburan Korea Selatan dan Tiongkok sejak 2001.

Dia menjadi terkenal dengan album studio hitnya Sweet Dream pada 2002, dan membintangi banyak serial televisi yang diterima dengan baik oleh penonton seperti Successful Story of a Bright Girl (2002), My Love Patzzi (2002), Wedding (2005), My Bratty Princess (2005), You Are My Destiny (2014), Fated to Love You (2014), Confession Couple ( 2017), The Last Empress (2018–2019), dan VIP (2019).

Jang menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di tempat kelahirannya, Seoul, Korsel, tetapi muncul bersama ayahnya dalam sebuah drama, Les Miserables, di masa sekolah dasar, sehingga memicu minatnya untuk menjadi seorang aktris.

Jang juga menjadi model iklan untuk beberapa iklan televisi di masa sekolah menengahnya sebelum masuk ke Jurusan Teater, Fakultas Seni Rupa di Universitas Chungang pada Maret 2000. (Ant/Z-4)