Drama Korea ‘Family’ Jadi Proyek Raunian Jang Hyuk dan Jang Nara

DRAMA baru tvN ‘Family’ yang tayang tiap Senin dan Selasa telah membagikan cuplikan untuk episode berikutnya!

‘Family’ berkisah tentang seorang suami agen hitam National Intelligence Service (NIS) yang menyamar sebagai pekerja kantoran biasa dan seorang istri yang manis namun galak yang bermimpi memiliki keluarga yang sempurna.

Drama ini menandai proyek keempat Jang Hyuk dan Jang Nara bersama dan kolaborasi pertama mereka dalam sembilan tahun.

Episode perdana 'Family' menggambarkan kehidupan ganda rahasia Kwon Do Hoon (Jang Hyuk) yang bekerja sebagai agen hitam NIS.

Istrinya Kang Yoo Ra (Jang Nara), yang marah pada bos suaminya Oh Cheon Ryun— 'Manajer Oh' (Chae Jung An)—karena berulang kali memanggilnya setiap kali ada acara keluarga, mengundang Manajer Oh ke rumahnya. Yoo Ra percaya bahwa Manajer Oh adalah laki-laki, tetapi dia mengetahui bahwa Manajer Oh sebenarnya adalah seorang wanita.

Di tengah situasi ini, potongan gambar yang baru dirilis mengabadikan pertemuan tiga arah antara Kang Yoo Ra, Kwon Do Hoon, dan Oh Cheon Ryun. Yoo Ra, yang menyadari untuk pertama kalinya bahwa Manajer Oh adalah seorang wanita, mengirimkan tatapan waspada ke arahnya dengan amarah sehingga menciptakan ketegangan.

Di sisi lain, mata Cheon Ryun memerah seolah dia akan segera menangis. Ada perasaan bingung dalam ekspresinya karena dia tidak mengerti situasinya.

Do Hoon gelisah saat duduk di antara istrinya Yoo Ra dan bosnya Cheon Ryun. Dia menatap ke ruang kosong, merasa gugup dan putus asa untuk melarikan diri dari situasi yang tidak nyaman. Masih juga menangkap Yoo Ra yang menangis keras di belakang Do Hoon, meningkatkan keingintahuan pemirsa tentang masa depan pasangan menikah.

Kemudian, untuk menunjukkan dukungan yang mengharukan, Cha Tae Hyun akan membuat penampilan khusus dalam drama ‘Family’ teman dekatnya Jang Hyuk.

Cha Tae Hyun, yang terkenal karena persahabatannya yang lama dengan Jang Hyuk, akan muncul di episode pertama drama ini sebagai pemilik toko roti. Setelah berbisnis untuk waktu yang lama, karakter Cha Tae Hyun sangat mengenal semua orang di lingkungannya, dan dia tahu semua gosip menarik tentang penduduk.

Dalam potongan gambar yang baru dirilis dari pemutaran perdana drama mendatang, Cha Tae Hyun dengan ahli menaburkan kue tar dengan gula halus saat karakter Jang Hyuk, Kwon Do Hoon, mampir untuk mengambil kue yang dia harap akan menenangkan istrinya yang sedang marah. Meski sibuk dengan pekerjaannya, karakter Cha Tae Hyun masih menyempatkan diri untuk memarahi Kwon Do Hoon dengan beberapa komentar pedas—namun akurat secara brutal.

Produser ‘Family’ berkomentar, ‘Kami dengan tulus berterima kasih kepada Cha Tae Hyun karena bersedia untuk membuat penampilan spesial meskipun jadwalnya padat. Dalam drama, Cha Tae Hyun akan berubah menjadi pembawa bom kebenaran yang menghantam Jang Hyuk di tempat yang menyakitkan dan pesonanya yang mustahil untuk dibenci akan menambah keseruan cerita’.

Mereka melanjutkan, ‘Chemistry kehidupan nyata Cha Tae Hyun dan Jang Hyuk sebagai teman sejati bersinar dalam adegan itu, menjadikannya lebih menarik’. (Z-10)