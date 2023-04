Dibintangi Jang Nara, Ini Sinopsis dan Jadwal Tayang Drama Korea Happy End

AKTOR Son Ho-jun dan aktris Jang Nara dipertemukan lagi dalam sebuah proyek drama baru berjudul "Happy End" untuk kali pertama dalam enam tahun terakhir, setelah peran mereka di “Go Back Couple”.

"Aktor Son Ho-jun dan Jang Nara dikonfirmasi untuk membintangi ‘Happy End’ dan akan berakting bersama sebagai pasangan suami istri," kata perwakilan dari TV Chosun seperti disiarkan Soompi, Sabtu (8/4).



Seperti apa alur cerita dan sinopsis serial drama Jang Nara kali ini?

Happy End bercerita tentang seorang wanita bernama Seo Jae-won, yang terobsesi dan mengejar kesuksesan karena dia memiliki masa kecil yang malang. Dia mencoba melarikan diri dari keinginan dan obsesinya yang tidak sehat.

Jang Nara akan berperan sebagai Seo Jae-won, CEO merek furnitur rumah yang bekerja tanpa henti untuk memenuhi keinginannya yang tak ada habisnya.

Sementara itu, Son Ho-jun akan berperan sebagai suami Seo Jae-won yang terhanyut dalam hasratnya yang kuat.



“Happy End” akan tayang perdana di Korea Selatan pada paruh kedua tahun 2023.



Sebelumnya, Son Ho-jun dan Jang Nara menunjukkan chemistry yang sempurna sebagai pasangan suami istri dalam drama “Go Back Couple” pada tahun 2017 dan menerima banyak cinta dari pemirsa.

Profil Jang Nara

Jang Nara lahir 18 Maret 1981 adalah seorang penyanyi dan aktris Korea Selatan yang telah aktif di industri hiburan Korea Selatan dan Tiongkok sejak 2001.

Dia menjadi terkenal dengan album studio hitnya Sweet Dream pada 2002, dan membintangi banyak serial televisi yang diterima dengan baik oleh penonton seperti Successful Story of a Bright Girl (2002), My Love Patzzi (2002), Wedding (2005), My Bratty Princess (2005), You Are My Destiny (2014), Fated to Love You (2014), Confession Couple ( 2017), The Last Empress (2018–2019), dan VIP (2019).

Jang menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di tempat kelahirannya, Seoul, Korsel, tetapi muncul bersama ayahnya dalam sebuah drama, Les Miserables, di masa sekolah dasar, sehingga memicu minatnya untuk menjadi seorang aktris.

Jang juga menjadi model iklan untuk beberapa iklan televisi di masa sekolah menengahnya sebelum masuk ke Jurusan Teater, Fakultas Seni Rupa di Universitas Chungang pada Maret 2000. (Ant/Z-4)