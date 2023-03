Serial True To Love akan Tayang di Prime Video, Mulai 12 April

LAYANAN streaming video global Prime Video mengumumkan serial drama Korea True to Love akan hadir mulai 12 April.

Dalam siaran resminya, Senin (27/2), pelanggan Prime Video di Indonesia dan sejumlah negara lain di Asia serta Inggris, Amerika Serikat, Kanada dan Australia, dapat menonton episode baru True to Love setiap Rabu dan Kamis, mulai 12 April.

True to Love adalah serial komedi romantis yang penuh dengan romansa. Serial ini berfokus pada kehidupan pelatih kencan terkemuka Deborah (Yoo In Na), perencana penerbitan Soo-hyeok (Yoon Hyun Min), dan kepala perusahaan penerbitan Sang-jin (Joo Sang Wook).

Aktris Yoo In Na dikenal karena perannya dalam drama seperti The Spies Who Loved Me, Guardian: The Lonely and Great God, dan My Secret Hotel.

Sementara, Yoon Hyun Min, baru-baru ini, memerankan karakter di Get Revenge, Men are Men, dan Witch at Court.

Adapun, Joo Sang-wook telah berakting dalam serial seperti Touch, Fates, Furies dan Fantastic.

True to Love diproduksi oleh KT StudioGenie, Poongnyeonjeonpasang, dan Oz Arena.

Serial ini diproduseri oleh Lee Tae-gon, yang telah menarik perhatian publik melalui karyanya di Mad for Each Other, Diary of a Prosecutor, dan serial Hello, My Twenties.

Sementara penulis True to Love adalah A-kyung, yang terkenal dengan gaya penulisannya yang jenaka.

Proses pengambilan gambar True to Love diketahui telah dimulai dari pertengahan 2022, dan akan tayang secara global di Prime Video pada 12 April. (Ant/OL-1)