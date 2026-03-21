Lalu Lintas Tol Jabodetabek-Jabar Naik Jelang Lebaran 2026

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
VOLUME lalu lintas kendaraan di ruas tol wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat mengalami peningkatan menjelang Idulfitri 1447 H. Kenaikan tersebut tercatat secara kumulatif sejak H-10 hingga H-1 Lebaran atau pada periode 11–20 Maret 2026.
Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Widiyatmiko Nursejati, menyampaikan bahwa total kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek melalui sejumlah gerbang tol utama mencapai 1.468.902 kendaraan.
“Jumlah tersebut meningkat 2,71% dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang tercatat sebanyak 1.430.119 kendaraan,” ujarnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Sabtu (21/3).
Adapun rinciannya antara lain, lalu lintas di Gerbang Tol Cengkareng menuju Bandara Soekarno-Hatta tercatat sebanyak 685.453 kendaraan atau naik 3,25% dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, volume kendaraan melalui Gerbang Tol Cikupa menuju Merak mencapai 437.783 kendaraan atau meningkat 1,93%.
Sementara itu, lalu lintas menuju kawasan Puncak melalui Gerbang Tol Ciawi 1 tercatat sebanyak 354.666 kendaraan, atau mengalami kenaikan paling tinggi sebesar 5,62% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Di wilayah Jawa Barat, peningkatan juga terjadi pada arus kendaraan menuju Bandung dan sekitarnya. Total kendaraan yang melintas tercatat sebanyak 686.617 kendaraan atau naik 1,46% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Untuk Gerbang Tol Cileunyi, volume kendaraan menuju Rancaekek, Garut, dan sekitarnya mencapai 370.346 kendaraan atau meningkat 5,36%. Sementara itu, volume kendaraan menuju Kota Bandung melalui Gerbang Tol Pasteur tercatat 316.271 kendaraan, atau turun 2,75% dibandingkan tahun sebelumnya.
Widiyatmiko menyebut, peningkatan volume lalu lintas diperkirakan masih akan berlanjut pada hari pertama dan kedua Idulfitri, seiring tingginya mobilitas masyarakat untuk bersilaturahmi maupun berwisata.
Jasa Marga juga telah menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung untuk kenyamanan pengguna jalan, termasuk rest area di berbagai titik strategis. Di ruas Tol Jagorawi arah Puncak, tersedia rest area di KM 10, KM 35, dan KM 45, serta di arah sebaliknya di KM 38 dan KM 21. Sementara di ruas menuju Bandung, rest area tersedia di KM 72, KM 88, dan KM 147, serta arah Jakarta di KM 149, KM 125, KM 97, KM 88, dan KM 72.
Pengguna jalan diimbau untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik, memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam keadaan prima, serta memperhatikan kecukupan bahan bakar dan saldo uang elektronik.
Selain itu, pengguna juga diminta menggunakan satu kartu uang elektronik yang sama saat transaksi di jalan tol dengan sistem tertutup guna menghindari kendala saat keluar gerbang tol.
Jasa Marga turut mengingatkan masyarakat untuk terus memantau informasi lalu lintas terkini melalui kanal resmi yang tersedia guna memastikan perjalanan mudik berlangsung lancar dan aman. (Fal)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved