4 Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Karangpapak Garut

Anggota Polairud berhasil menyelamatkan 4 orang wisatawan berasal dari Kabupaten Bandung Barat setelah terseret arus ombak saat berenang di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet.(Kristiadi/MI.)

ANGGOTA Polairud berhasil selamatkan 4 orang wisatawan berasal dari Kabupaten Bandung Barat setelah terseret arus ombak saat berenang di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kejadian tersebut terjadi, Senin (23/3) sekitar pukul 07.30 WIB hingga keempat orang wisatawan berhasil diselamatkan.

Kepala Satuan Polairud Iptu Aep Saprudin mengatakan, pihaknya mendapat laporan ada empat orang wisatawan berenang dan terseret arus ombak hingga ke tengah laut. Namun, laporan tersebut anggota Polairud tengah melakukan patroli langsung cepat tanggap hingga memberikan pertolongan.

"Keempat orang wisatawan yang berhasil diselamatkan anggota Polairud bernama Rizky, 17, Yuda, 18, Farel, 17, dan Adril, 18, warga Kabupaten Bandung Barat. Keempat wisatawan sempat terseret arus ombak ke tengah laut dan menimbulkan kepanikan," ujarnya, Senin (23/3/2026).

Menurutnya, berdasarkan keterangan saksi bermula saat korban Yuda, terlebih dahulu terseret ombak dan tidak lama kemudian, tiga rekannya di sekitar lokasi ikut terseret arus kuat. Namun, seorang warga melihat kejadian langsung berupaya memberikan pertolongan bersamaan dengan anggota Polisi Briptu Bagus tengah melaksanakan patroli segera berlari menuju titik kejadian.

"Briptu Bagus bersama saksi Farhan telah berhasil menyelamatkan keempat korban dan mengevakuasi ke lokasi lebih aman di pinggir pantai. Kepolisian merespon cepat atas peristiwa tersebut, dan seluruh korban berhasil selamat tanpa mengalami luka serius," katanya.

Menurut Aep, berkat kesigapan anggota dan warga keempat korban yang terseret ombak berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan kepolisian melakukan langkah lanjutan mulai evakuasi korban, pendataan saksi dan memberikan imbauan pada pengunjung agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di kawasan pantai.

"Kami mengingatkan agar wisatawan untuk tidak berenang terlalu ke tengah dan juga memperhatikan kondisi ombak yang dapat berubah sewaktu-waktu. Kejadian tersebut, menjadi pengingat penting akan bahaya arus laut kawasan pantai selatan Garut dan sekaligus menunjukkan kesiapsiagaan aparat dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat," pungkasnya. (H-4)