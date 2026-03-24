Rekayasa Lalu Lintas One Way Diberlakukan di Sejumlah Jalur di Jawa Barat

Ilustrasi(Antara)

ARUS lalu lintas di sejumlah lokasi di Jawa Barat dalam kondisi ramai tapi lancar, pada Selasa (24/3) dari pagi hingga siang hari.

Di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, petugas Dinas Perhubungan Jawa Barat memberlakukan sistem satu arah dari Bandung menuju Lembang. Kendaraan dari Lembang ke Bandung diarahkan menggunakan jalur alternatif Parompong.

Di dalam Kota Bandung, arus kendaraan ramai lancar. Di sekitar Gasibu dan Gedung Sate kepadatan kendaraan mulai terjadi, namun tidak menimbulkan kemacetan.

Baca juga : Puncak Arus Balik Lebaran 2026, Kapolri Imbau Pemudik Manfaatkan Fasilitas WFA

Dinas Perhubungan Jawa Barat juga menerapkan satu arah dari arah Puncak dan Cianjur ke Bogor atau Jakarta, sejak pukul 12.00 WIB. Kendaraan melaju dengan kecepatan hingga 40 km per jam. Untuk arah sebaliknya hanya diizinkan kendaraan roda dua.

Kebijakan one way juga diberlakukan di jalur Garut menuju Bandung. Kendaraan hanya melaju dengan kecepatan 20-30 km per jam. Pada siang hari, kendaraan pribadi pemudik dan kendaraan roda dua mendominasi jalan raya.

Kondisi lalu lintas ramai dan lancar juga terjadi di wilayah Kabupaten Karawang. Memasuki hari ke-4 Lebaran, arus lalu lintas ramai lancar. Pergerakan didominasi oleh kendaraan roda dua dan roda empat, baik untuk arus balik maupun arus wisata. (SG/I-1)