Harga Daging di Sukabumi Hari Ini 25 Maret 2026 Rp160 Ribu per Kg

Harga daging sapi di Kota Sukabumi relatif masih cukup mahal pada H+4 Idulfitri 1447 Hijriah.( DOK/MI)

HARGA daging di Sukabumi hari ini 25 Maret 2026 masih cukup tinggi setelah idulfitri 1447 Hijriah. Harga daging rata-rata masih berkisar Rp150 ribu per kilogram.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kota Sukabumi, Een Rukmini, mengatakan harga daging sapi terpantau masih berfluktuasi. Harganya sempat mencapai angka tertinggi di kisaran Rp160 ribu per kilogram menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.

"Pada H+3 atau Selasa (24/3), harganya sempat turun jadi Rp140 ribu per kg dari sebelumnya Rp160 ribu per kg. Per hari ini, hasil monitoring kami di lapangan, harga daging sapi kembali naik jadi Rp150 ribu per kg dari sebelumnya Rp140 ribu per kg," kata Een didampingi Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri, M Rifki, Rabu (25/3).

Baca juga : Arus Balik Lebaran 2026, Lingkar Gentong Menuju Bandung Macet 8 Kilometer

Een memperkirakan, naik-turunnya harga daging sapi lebih condong karena permintaan. Artinya, meskipun Lebaran telah usai, permintaan kebutuhan terhadap komoditas tersebut masih cukup tinggi.

"Lebih ke supply and demand. Ketika permintaan meningkat, maka akan diimbangi dengan naiknya harga," terangnya.

Pada pemantauan harga bahan pokok penting di Pasar Pelita dan Tipar Gede pada H+4 Lebaran, Rabu (25/3), secara umum sudah mulai stabil. Bahkan, beberapa di antara komoditas, harganya cenderung turun, terutama cabai.

Baca juga : Rekayasa Lalu Lintas One Way Diberlakukan di Sejumlah Jalur di Jawa Barat

Pada komoditas cabai merah besar TW, harganya saat ini turun menjadi Rp50 ribu per kg dari sebelumnya di kisaran Rp60 ribu per kg. Kemudian cabai merah besar lokal, juga ikut turun yang sebelumnya Rp80 ribu per kg, kini menjadi Rp60 ribu per kg.

"Cabai rawit merah juga turun dari Rp100 ribu per kg menjadi Rp90 ribu per kg," imbuhnya.

Komoditas lain yang harganya terpantau turun yaitu daging ayam broiler. Saat ini harganya kisaran Rp48 ribu per kg dari sebelumnya Rp50 ribu per kg.

"Kalau daging ayam broiler memang belum kembali ke harga normal. Biasanya, harga normal daging ayam broiler itu rata-rata di kisaran Rp35 ribu per kg," pungkasnya. (H-4)