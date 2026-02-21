Perbandingan Usia Neptunus, Saturnus, dan Uranus: Siapa yang Tertua?

Headline
DALAM skala kosmik, menentukan usia pasti sebuah planet adalah tantangan besar bagi para astronom. Namun, dengan mempelajari meteorit dan model evolusi bintang, kita dapat mengetahui perbandingan usia planet-planet raksasa seperti Saturnus, Uranus, dan Neptunus.
Ketiganya lahir dari awan gas dan debu yang sama sekitar 4,5 hingga 4,6 miliar tahun yang lalu, namun urutan kemunculannya tidaklah bersamaan.
Saturnus dikategorikan sebagai raksasa gas (gas giant). Planet ini terbentuk sangat cepat, diperkirakan hanya dalam waktu 1 hingga 5 juta tahun setelah Matahari mulai bersinar.
Kecepatan pembentukan ini krusial karena Saturnus harus menangkap gas hidrogen dan helium yang melimpah sebelum materi tersebut disapu bersih oleh angin surya yang kuat dari Matahari muda.
Berbeda dengan Saturnus, Uranus dan Neptunus diklasifikasikan sebagai raksasa es (ice giants). Meskipun usianya secara keseluruhan mencapai kisaran 4,5 miliar tahun, proses akumulasi massa mereka memakan waktu lebih lama.
Para ilmuwan memperkirakan mereka baru terbentuk sempurna dalam waktu sekitar 10 juta tahun setelah kelahiran tata surya. Hal ini disebabkan oleh posisi mereka yang jauh di pinggiran, di mana kepadatan material pembentuk planet jauh lebih rendah dibandingkan wilayah dekat Saturnus dan Jupiter.
|Planet
|Estimasi Usia
|Durasi Pembentukan
|Saturnus
|~4,59 Miliar Tahun
|1-5 Juta Tahun
|Uranus
|~4,50 Miliar Tahun
|~10 Juta Tahun
|Neptunus
|~4,50 Miliar Tahun
|~10 Juta Tahun
Ya, berdasarkan data terbaru, Jupiter dianggap sebagai planet tertua di tata surya, terbentuk bahkan sebelum Saturnus mencapai massa puncaknya.
Karena komposisi internal mereka didominasi oleh elemen yang lebih berat dari hidrogen dan helium, seperti oksigen, karbon, dan nitrogen yang membeku (es) di bawah tekanan tinggi.
Kesimpulannya, meskipun secara teknis semua planet ini lahir di era yang sama, Saturnus memiliki "keunggulan waktu" beberapa juta tahun dibandingkan Uranus dan Neptunus. Perbedaan waktu yang singkat ini secara drastis mengubah komposisi kimiawi dan ukuran mereka hingga menjadi seperti yang kita lihat hari ini. (Z-10)
